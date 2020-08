Desde hace muchos años Jorge Rial y Viviana Canosa tienen una pésima relación. A pesar de que los mediáticos trabajaron juntos en una época, ahora parecen no soportarse. Es más, el conductor de Intrusos aprovecha cada oportunidad que tiene para tirarle un palito. Y así lo hizo ayer. El miércoles por la noche, la periodista bebió dióxido del cloro al aire y el famoso no se la dejó pasar.

Hace unos días, Canosa bebió en el programa que conduce en Canal Nueva CDS al aire, una sustancia que se presenta como “la cura del coronavirus”. Por supuesto, la periodista recibió un gran repudio por parte de la sociedad, uno de ellos Rial, y la Asociación Toxicologica Argentina debió salir a desmentirlo. “La ingesta o inhalación de estos productos pueden poner en peligro la salud de las personas y a la vez retrasar la atención médica oportuna”, transmitió la asociación en un comunicado.

Por su parte, Jorge aprovechó la edición de Intrusos del jueves para burlarse de la conductora. El periodista se encontraba hablando del Coco Sily, quien padece Covid-19 y expresó irónico: “Ah me traje la botella para tomar después el cloro al aire yo también. ¡Mamadera! Yo no lo puedo creer”. Y luego de recordar la angustia que sintió el actor al enterarse que dio positivo, se puso serio y agregó: “Por eso hay que tener cuidado, los comunicadores sobre todo. ¡Viviana no hagas más eso!”.

Muchos otros periodistas, al igual que Jorge, se mostraron en desacuerdo con los dichos de Canosa. Entre ellos, Nicolás Magaldi quien trabaja en el mismo canal que la mediática. El conductor de El show del problema declaró en Twitter: “Esto es muy importante. Repudio el comportamiento de @vivicanosaok con esto y también la ruptura del distanciamiento social. Reclamar libertad no es promover lo que está mal. Eso también causa daño y es grave”.

Asimismo, hace unos días Jorge Rial también repudió a Nicole Neumann, quien el lunes comunicó que tiene coronavirus. El conductor recordó en Intrusos que la modelo le había dado espacio a una mujer para que exprese su posición antivacunas y niegue la existencia de la pandemia. Al mismo tiempo, el mediático hizo referencia a una posible cura que utilizó la panelista antes de contagiarse. “Hoy Nicole dijo ‘yo tomaba espirulina y jengibre y con eso pensé que…’, y no”, aseguró el periodista.