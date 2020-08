Yanina Latorre siempre se muestra muy fuerte y lapidaria en los medios y en las redes sociales. Sin embargo, cuando se trata de su hija Lola, la mediática exhibe su lado más sensible. Actualmente, la joven modelo se encuentra participando del Cantando 2020. A pesar de que al jurado no le gustó mucho su última interpretación, la famosa logró conmover a su madre, quien rompió en llanto al escucharla cantar.

El jueves comenzó la segunda ronda del certamen, y a Lola Latorre le tocó cantar segunda junto a Lucas Spadafora. La pareja interpretó “Fuiste tú” de Ricardo Arjona y obtuvo 17 puntos en total. Al terminar la presentación, Laurita Fernández hizo que las cámaras se enfoquen en Yanina, quien se encontraba muy conmocionada. “Para mí, la verdad, fuera de todo el personaje, ver a Lola tan grande, cantando esta canción me emociona”, comenzó a manifestar la angelita.

A continuación, Latorre aseguró: “Ver crecer a Lola es lo mejor que me pasó. Ella es el esfuerzo de mi vida. Yo trato de todos los días darle lo mejor y ser un ejemplo. Para mí esto es muy fuerte porque se que para ella es un sueño, es muy lindo”. Con esas palabras, la mediática logró que su hija también se emocione. Y luego recordó la infancia de Lola: “Hace muy poquito era chiquita, con dos cositas, un flequillito, bailaba y cantaba en casa. La verdad que yo estoy muy orgullosa”.

Asimismo, Ángel De Brito quiso saber cómo se sentía Lola al escuchar a Yanina. “Odio esto. Yo soy muy sensible y estoy re contenta de estar acá, por más que desafine o no les guste tanto. Me encanta que mamá y mi familia esté acá apoyándome”, dijo la joven entre lágrimas. Sin embargo, en ese momento Lucas Spadafora quiso cortar un poco con la fuerte escena que estaban viviendo y bromeó: “Yo digo ‘¿por qué mi mamá no llora? ¡Mamá, llorá para el show!”.

No obstante, la otra personalidad de Yanina Latorre apareció en Twitter y criticó al jurado. “¿Yo me pregunto qué tiene que ver la edad de Lola y Lucas? ¿Tienen que cantar festilindo? Cantaron hermoso, interpretaron, no desafinaron y lo más importante es que se arriesgan”, escribió la Angelita muy enojada. Vale aclarar que el jurado hizo mucho incapié en lo jóvenes que son los influencers. La única que tuvo en cuenta el show que brindaron fue Moria Casán quien los puntuó con un 8.