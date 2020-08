Desde que comenzó el Cantando 2020, Moria Casán no paró de tirarle palitos a Laurita Fernádez. Hasta el momento la conductora no había respondido ninguno de sus dichos, pero todo se salió de control la semana pasada cuando la jurado dijo que ella quería que hablara más Ángel de Brito, motivo por el cual Laurita sintió que la one le estaba faltando el respeto y en pleno aire del programa vivieron un tenso momento. A pesar de esto, nunca ha estado claro el motivo de que Moria no quiera a Laurita. De esto habló Pampita en su programa y recordó los rumores que existían en el Bailando respecto a la relación de estas dos mujeres.

” Se decía que no la quiere porque cuando ella estaba de novia con Fede Hoppe, ya al final de su relación, se creía que le era infiel con Fede Bal y como Moria quiere mucho a Hoppe, eso no le habría gustado” expresó la conductora mientras hablaba con el abogado de la diva, César Carrozza, ya que recordemos que a raíz de la pelea Moria Casán amenazó con irse del programa. “Si no se me respeta, me voy. Después voy a hablar con producción porque esto no es lo que yo arreglé” manifestó la diva aquella noche.

Sin embargo, a pesar de las declaraciones que hizo la modelo, el letrado se encargó de descartar esta versión. “Eso era lo que se decía… que ella no la quería porque le tenía mucho cariño a Hoppe” insistió Pampita. A pesar de la gran pelea que se vió en la pista del Cantando, luego de charlar con la producción Moria accedió a quedarse en su rol de jurado. Aquella noche muchos fanáticos salieron a bancar a Laurita por medio de las redes y ella les dedicó un sentido mensaje.

“Gracias a todos por sus mensajes. Soy muy feliz y agradecida de estar todas las noches en @cantando2020 , en varios trabajos y oportunidades que tuve me han criticado de antemano y eso NUNCA me tiró abajo, no va a ser este el caso. A seguir trabajando y disfrutando” escribió la bailarina en su descargo. Una de las famosas que salió a bancarla fue Yanina Latorre, que al aire mientras se producia la pelea, felicitó a Laurita por no dejarse pisotear.

¿Cómo surge el rumor del romance con Fede Bal? Al parecer, en 2016, cuando el hijo de Carmen Barbieri ya estaba separado de Barbie Vélez, ambos jovenes tuvieron un encuentro en un boliche donde se los vió muy amorosos. Según indican las versiones, Fernández aún era pareja del productor de LaFlia cuando esto sucedió. ¿Será cierto lo que se dice?