Desde el pasado miércoles, el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales está efectuando una medida de fuerza. La misma es para que el municipio reincorpore a trabajadores del servicio de recolección de residuos. En este contexto y por los cortes de calles, la intendencia decidió hacer una denuncia penal contra el líder del SOEM, Walter Árevalo. A pesar de esto, el gremio continuará con el paro el próximo lunes.

Cada día que pasa crece la tensión entre el municipio y el SOEM. Desde la semana pasada, el gremio venía amenazando con realizar un paro para que se reincorporen trabajadores del sector de recolección de residuos. Por esta razón, el miércoles los empleados pararon.El jueves, los manifestantes cortaron varias calles del centro capitalino y provocaron el enojo del municipio, quien tomó cartas en el asunto.

La municipalidad decidió realizar una denuncia penal en contra de Walter Areválo. En la presentación, se detalló: “En el marco de un plan de medidas de fuerza por reclamos gremiales, las cuales consistían en un supuesto ‘quite de colaboración con asistencia a los lugares de trabajo’, decidieron canalizar la protesta a través de la modalidad consistente en un ilícito e injustificado. Bloquearon calles e intersecciones, principalmente en el casco céntrico de la Capital“.

En la jornada de este viernes, Walter Arévalo se presentó en la Justicia para ser indagado. El dirigente gremial lo hizo sin un abogado y tuvo que esperar unos minutos, ya que no lo atendieron rápidamente. En diálogo con la prensa, el titular del SOEM, aclaró: “Vine porque ayer fueron a mi casa. El policía judicial me mencionó que me habían denunciado, pero no me dio una copia de la denuncia”.

Finalmente, Arévalo solo fue a hacer presencia a la Justicia, ya que decidió no declarar. Por esta razón, el fiscal de instrucción, Federico Maturano, imputó al líder del SOEM por “obstruir el tránsito en los cortes de calles que se desarrollaron esta semana en la Capital de la provincia”. Mientras tanto, el sindicato aseguró en las redes sociales que el paro va a continuar el día lunes. Además, manifestaron que el intendente “se maneja como en el proceso militar”.