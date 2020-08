La gente de Pampita Online, tomó la decisión de rendirle homenaje a Hernán Drago en el programa, debido al gran momento que está pasando el modelo tanto en lo personal como en lo laboral. Drago, no solo participa como panelista del programa de Pampita sino que todas las noches lo vemos en Bienvenidos a Bordo, el show que conduce Guido Kaczka en canal Trece y que se transformó en el elegido por la gente para distraerse y alejarse del coronavirus al menos por un rato.

Durante el ciclo de Carolina, le mostraron a Hernán un video con un repaso de lo que ha sido su carrera hasta el momento y no pudo no emocionarse con las imágenes. “Los últimos días me he quebrado mucho. La gente me manda cosas maravillosas y me dice: aprovechá la vida, que me ha dado mucho… Sobre todo de donde vengo yo: vengo de un gordito vulnerado, al que le decían: ¿dónde vas a trabajar? ¿de qué vas a vivir? Sin embargo nunca bajé los brazos, siempre creí en mí, luché y salí a la calle con la frente en alto” manifestó el panelista.

“Después suceden millones de cosas como ser amante de la naturaleza y que te paguen por viajar, conocer a Xuxa, a Céline Dion, formar una familia, 20 años de amor, la felicidad de mis hijos, poder desfilar de la mano con ellos y verlos crecer con salud siendo buenas personas… También el cariño de la gente, el lugar que me da Guido en este contexto” prosiguió diciendo. Luego, contó sobre una charla que tuvo con su psicólogo hace unos años atrás: “Necesito irme de acá y que me des una respuesta de que no estoy muerto, porque a lo mejor me morí y arriba hay una fiesta porque no puede ser que me pasen las cosas que me pasan. Lo más lindo es que todavía siento que me falta muchísimo, que la vida tiene para mí cosas maravillosas.”

En su relato contó sobre su sufrimiento a raíz de la separación de la madre de sus hijos luego de 20 años de amor. Luego, expresó que está en su mejor momento y lo triste que le pone saber que en este momento tan particular hay mucha gente que no tiene trabajo. Finalmente le dejó un mensaje a los televidentes: “Basta de frivolidad y de poner el acento en cosas que no construyen. Vamos a construir, a dejar el ego a un lado. Siento hace mucho tiempo que vamos por el buen camino: la gente está cansada de muchas cosas, se da cuenta de que esta miseria, el ego mal puesto, tira para abajo. Cuando se despojen de todo esto no saben lo maravilloso que es.”

Pampita, se mostró muy conmovida en todo momento con las plabaras de su panelista, al igual que el resto del equipo de Pampita Online y el clima prosiguió así, sobre todo cuando la conductora le pidió a Drago que le dejara un mensaje a sus hijo Luka Y Lola de 15 a quienes les aconsejó que siempre lleven el ejemplo que les dio como padre, que sean felices y respetuosos y que no olviden que que el siempre va a estar a su lado.