En la localidad de Valle Viejo, la violencia de género se acrecenta cada día debido a la cantidad de denuncias que muchas mujeres realizan. En el día de ayer, por ejemplo, se tomaron alrededor de 5 denuncias de jóvenes que habían agredido físicamente a mujeres. Si bien la policía pudo aprehenderlos y trasladarlos a la correspondiente dependencia policial, la situación continúa siendo alarmante.

Según el Registro Nacional de Femicidios, Tucumán, Salta, Catamarca y Misiones son las cuatro provincias registraron la mayor tasa de asesinatos cometidos por cuestión de género en la primera mitad del año. Durante la cuarentena, las cifras de mujeres maltratadas y golpeadas ha aumentado considerablemente en todo el país. Durante la cuarentena se agravó la situación, y gran parte de las víctimas no tiene a dónde acudir.

Esto demuestra que por más que se tomen diversas iniciativas en la agenda pública, como charlas y capacitaciones para tomar conciencia sobre la perspectiva de género, no termina siendo suficiente. Es necesario que se tomen medidas mucho más contundentes que un taller. Las mujeres golpeadas no tiene a dónde acudir en medio de la pandemia, ¿quién las ayuda y las contiene si no hay acciones concretas por parte del Gobierno?

Mientras tanto, un fiscal propone que las mujeres se defiendas con armas

En este contexto, un polémico y repudiable fiscal neuquino, Santiago Terán, propuso que las mujeres en situación de violencia de género deben defenderse a tiros y aprender artes marciales: “Acá lo que se tendría que permitir es que se autorice la portación de arma de fuego a las mujeres, que está probado que son víctimas de los abusos de los “machirulos”; esa ley debería implementarse rapidísimo. Vamos a ver si con un arma venís a hacerte el malo”, afirmó.

Ante esto, diversos colectivos feministas se manifestaron en contra de sus dichos: “la violencia machista no se resuelve con más violencia. De ninguna manera se evitarán más femicidios incitando a las mujeres, víctimas de violencia machista, a la comisión del delito de homicidio. La Justicia debe cumplir con su rol y sus responsabilidades, no delegarla en las víctimas con soluciones de este nivel de irracionalidad”. Por lo cual, finalmente, el Ministerio Público Fiscal le inició un sumario.