Continúan los escándalos de los eventos vrituales. Con el atecedente de Valeria Lynch, ahora es el turno de Martín Bossi, que en las últimas horas se vio en el ojo de la tormenta ya que muchas personas no pudieron ver su show por streaming “Clandestino” por lo cual, la gente se mostró muy enojada. Tanto que lo hicieron tendencia en la red social Twitter con sus quejas y pidiendo soluciones.

La empresa tickethoy, medio por el cual saldría el comediante a dar su espectáculo brindó luego un comunicado: “Tickethoy informa que debido a la excesiva demanda que tuvo el espectáculo de Martín Bossi “Clandestino”, nuestra plataforma colapsó. Estamos resolviendo con nuestro departamento de tecnología para que los shows del día sábado 8 y domingo 9 de agosto se transmitan correctamente.”

“Soy una de las afectadas, no responden y no solucionan”, “Como van a pagar para ver una obra online”, “Primero te cobran y después te cagan”, “@martinbossi hace algo” fueron algunos de los comentarios que dejaban la gente muy enojada en la red social del pajaríto. Este no es el primer caso de espectáculos que se colapsan en medio de la pandemia, hace unos días se vivió una situación similar con Valeria Lynch, que terminó con un escándalo aún más grande con su colega Patricia Sosa.

Un comunicado similar al del humorista fue publicado por la misma empresa en lo que tiene que ver con el show de la cantante. Quien después también pidió disculpas por medio de las redes sociales. “Primero quiero decirle gracias a la gran cantidad de gente que entendió esta situación, que es totalmente ajena a los artistas. Ustedes fueron perjudicados, los que no pudieron entrar a ver el show, y nosotros también. En el medio, hay un intermediario, que es la plataforma digital. Y falló. No fallamos los artistas; nosotros también somos damnificados.” manifestó la autora de “Señor amante.”

Su show, se reprogramó para el mismo día en que Patricia Sosa se presentaría vía streaming, motivo por el cual la cantante se sintió muy ofendida e hizo que se paseara por los programas manifestando su furia. Hasta el momento, Lynch no ha hecho declaraciones respecto a este enfrentamiento. Si bien muchos no logran entender el enojo de Patricia, otros hablan de una guerra de egos entre las intérpretes.