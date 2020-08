No es la primera vez que Yanina Latorre y Karina Iavícoli se enfrentar al aire del programa Los Ángeles de la Mañana, donde ambas trabajan como panelistas. Incluso durante todos los programa se tiran algún que otro palito sobre la opinión de la otra. En esta oportunidad, el enfrentamiento se produjo cuando debatían las devoluciones de la presentación de Lola Latorre, la hija de Yanina, en el Cantando 2020. En medio de un ida y vuelta de palabras, la mujer de Diego Latorre le lanzó una picante frase: “Siempre saltás desde el resentimiento.”

La discusión comenzó a raíz de la devolución de Karina La Princesita en el Cantando a Lola Latorre. Hace unos días, la cantante pidió a la producción del show auriculares para poder escuchar mejor las presentaciones de los participantes, ya que en la primera ronda del ciclo, pudo notar que no había logrado captar bien el sonido, motivo por el cual algunos de los participantes habían recibido más puntaje del que, según ella, merecían. Al decir esto nombró como ejemplo a la hija de Yanina Latorre y la angelita no dudó en defender a la joven.

Por su parte, Iavícoli destacó la actitud de la cantante tropical y le dijo a la mujer de Diego: “Yani, corré el enojo. Karina es sincera y no está mal que lo diga.” ante esto, Yanina intentó manifestar su pensamiento, pero se pisaron al aire con su compañera, ya que Iavícoli también quería continuar opinando. Esto, llevó a Latorre a quejarse con el conductor del programa, Ángel de Brito.

Este acto de la rubia generó gran enojo en su colega y ambas terminaron protagonizando un tenso momento al aire del programa. “Dejala hablar, por favor. No te aguanta más” manifestó el conductor a Karina, “Ah, es su problema” le respondio la mujer. “No, y es mío porque las aguanto a ustedes dos” expresó el jurado del Bailando por un Sueño. “Pero vos tenés tanta capacidad que nos podés aguantar a todas” se sinceró Iavícoli.

“No te creas. A veces se agota la capacidad” acotó Yanina Latorre. “Que me lo diga él, en todo caso. No vos, mamu” arremetió su colega. “Bueno, pero digo lo que se me encanta, como vos, que decís tantas pavadas. Siempre termina en una pelea de angelitas porque no sabe qué hacer para sumarse a un tema. El día que tengas un tema propio lo hablás. Ahora es mi momento ” lanzó polémica Yanina.

“Yo no me voy peleando con vos, mi amor. Yo soy una periodista y vengo a opinar. Me pagan para eso” expresó Karina Iavícoli. “Yo también trabajo de periodista y me va muy bien, gracias a Dios. Y siempre tengo muy buena data. Y no hace falta ser periodista para estar sentada acá” manifestó Latorre. “Nunca dije eso. Ves que saltás vos sola. Estás perseguida” volvió a decirle su colega. “No salto. Te conozco. Siempre saltás desde el resentimiento” lanzó la mujer del futbolista.

Enojada ante esta última declaración, Karina Iavícoli se mostró enfurecida y le contestó con una picante advertencia: “A mí no me amenaces. Yo vengo acá a trabajar y no le falto el respeto a nadie y hago muy bien mi trabajo; si no, no estaría sentada acá. Así que si tenés algo para decir y lo querés compartir con el público, y todos los que nos miran, decilo; si no, guardátelo y no me amenaces en vivo… mí no me lo hacés eso. No te hagas la viva, Yanina Latorre. Conmigo, no.”