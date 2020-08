En el último mes, el gobierno de Catamarca avanzó sobre la reforma judicial que se quiere imponer. A mitad de julio, los legisladores oficialistas lograron aprobar una serie de medidas en las cuales se eliminó el Consejo de la Magistratura y se aumentó el número de jueces de la Corte Suprema. Esto provocó la crítica de toda la oposición. En este contexto, Fernanda Rosales es cuestionada por su vínculo con el Ejecutivo, pero dijo que no dejará el Colegio de Abogados.

En los últimos días, varios profesionales pidieron su renuncia. Al respecto, Fernanda Rosales aclaró: “Se hicieron dos presentaciones en el organismo para que nosotros renunciemos en base a una diferencia de opiniones. En primera instancia nosotros sabemos que tomamos una posición, y entendemos que algunos no estén de acuerdo. Estamos abiertos a escuchar otras posturas, pero no vamos a dejar nuestro lugar por eso. Vamos a cumplir nuestro mandato hasta el final”.

En cuanto a la politización del Colegio, Fernanda Rosales aclaró: “Todos tenemos ideas políticas. Yo sinceramente no entiendo porque eso tiene que ser algo malo e invalidar nuestras posiciones. Por ejemplo, de los cinco miembros de la Corte, tres tienen una afiliación partidaria. Las acciones tienen que hablar por nosotros, no nuestros pensamientos. En el organismo participan todos, nunca censuramos a nadie. Todavía no comprendo porque están actuando de esta manera”.

Además, Fernanda Rosales agregó: “Queremos que el consejo de la Magistratura tenga rango constitucional. Esto debe cumplir todos los estándares jurídicos para garantizar la transparencia”. A su vez, declaró: “Nosotros no vamos a dejar que los abogados no tengan representación en la comisión evaluadora que implementó el gobierno provincial. Consideramos que debemos presentar otra alternativa”.

Por último, Fernanda Rosales manifestó: “Yo cuando escucho que hablan de reforma judicial y lo asocian con estas dos leyes, me parece que nos estamos quedando cortos en la discusión. No podemos pensar que aumentar el número de jueces de la Corte es una cambio tan grande. Una verdadera modificación va a traer reformas más significativas. No solo es una cuestión de nombre y de números”.