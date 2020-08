Luego de todos los conflictos ocurridos con la cuenta de Instagram de Benjamín Agüero, su mamá, Gianinna Maradona, sigue enojada con la red social debido a que si bien la cuenta está presente, el niño aún no puede utilizar. Por este motivo, la ex de Sergio “El Kün” Agüero volvió a descargar su furia con la red social, mediante historias y con captura de pantalla de por medio y manifestó no entender este funcionamiento selectivo que tiene Instagram a la hora de hacer cumplir las normas.

“No me cierra algo… ¿Alguien me puede explicar con que vara se mide esta red social? ¿No se lo dejan usar a Ben pero sigue abierto? Miles de nenes, hijos de famosos, tienen ig ¿pero solo se lo cierran a él? Tenía cuenta privada también y se la cerraron. Como pueden ver en la biografía dice que se la chequeamos nosotros (sus viejos) hasta me dijeron que si o si nos @… Dale, re que igual no sirvió de nada.” Comenzó diciendo la hija de Diego Maradona en su mensaje.

“Me excede explicarle algo que no tengo ni idea como empezar. No pienso justificar con: la vida es injusta. Y lo peor de todo es que las cuentas que denunciamos porque se hacen pasar por Ben siguen abiertas. Y pasaron al límite de escribirle a los amigos de mi hijo. (que tienen su misma edad por cierto)” cerró diciendo en su descargo. Sin dudas esta situación es algo que le molesta mucho a la hermana de Dalma, ya que en un primer momento una usuaria le dijo que el bloqueo de la cuenta podía deberse a denuncias de otros usuarios.

En esa oportunidad, Gianinna Maradona también se mostró muy enojada e hizo un fuerte descargo tratando de envidiosos a todos los que habían hecho esto y les aseguró que hay cosas que en la vida vuelven. A pesar de intentar que Benja use la cuenta con resposabiliad, bajo su supervisión y la del padre del niño, no ha sido suficiente para Instagram. Hay que decir que son muchos los hijos de famosos con redes sociales como por ejemplo: Mirko, el hijo de Marley, Lola Demichelis, hija de Evangelina Anderson, Valentino López, el mayor de los hijos de Wanda Nara y Maxi López, entre muchos otros.

Y a pesar de no cumplir con la edad requerida por Instagram para su uso, ninguna de estas cuentas ha sido eliminada. En el marco de las cuentas falsas, de las que fue víctima Benjamín Agüero, su abuelo pasó por una situación similar hace unos días, cuando denunció por medio de las historias de Instagram, que una persona se estaría haciendo pasar por el vía Twitter. Por esto, el astro futbolístico no dudó en dar aviso.