Aries y Tauro

El horóscopo indica que para Aries será importante desconectarte un poco del trabajo. No respondas mensajes de tu celular ni correos si no son absolutamente necesarios. La agresividad no resuelve los problemas. Mientras que para Tauro, la creatividad estará a la orden del día, pero las cosas no se darán como piensas. En el trabajo, una buena idea te ayudara a ahorrar dinero en tu economía personal

Géminis y Cáncer

En lo que respecta a Géminis, en el amor, será una jornada ideal para la reflexión acerca de las motivaciones románticas que te pueden inclinar hacia una y otra dirección en tu vida afectiva. Mientras que para Cáncer en salud, quienes han dado la espalda a una enfermedad grave, se convertirán en un ejemplo para otros. La resiliencia será tu virtud más fuerte.

Leo y Virgo

Marte en Leo puede hacer que caigas en la impulsividad de las compras fáciles en rebajas. Te encuentras con poca energía física, trata de desconectarte un poco. Mientras que para Virgo, será importante no dejar para mañana lo que puedes hacer hoy. En la salud, trata de realizar una caminata, tu cuerpo necesita ejercicio luego de estar largas jornadas sentado trabajando.

Libra y Escorpio

Para Libra en el plano amoroso, la búsqueda del confort y la satisfacción se extiende a todas las áreas de tu vida, empezando contigo mismo. Los esfuerzos que vienes realizando en cuanto lo económico pronto tendrán su fruto. Mientras que para Escorpio, los astros indican un estado de crisis en tu ambiente íntimo que tendrás que equilibrar con inteligencia. En la salud, mucha energía recorrerá tu cuerpo esta jornada.

Sagitario y Capricornio

Para Sagitario, será necesario tener cuidado con los temores no resueltos. En la salud, un marcado crecimiento intelectual y espiritual se aproxima. Mientras que para Capricornio, será importante compartir tiempo con amigos, ya que será el refugio sincero en el que puedes hallar alegría y comprensión. Aprovecha y consulta con tu entorno cercano ese gran dilema que inunda tu mente.

Acuario y Piscis

Para Acuario, será fundamental llenarse de paciencia. En el trabajo, aunque pudieran surgir discusiones con tus compañeros de trabajo, tendrás la suficiente comprensión como para resolver la situación. Mientras que para Piscis, las energías de Aries y Leo a te llevarán a querer emprender. Quizás pronto puedas ser tu propio jefe. En la salud, tu piel presentará algunos problemas de resequedad.