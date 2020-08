Marcelo Tinelli lleva ya poco más de un mes soltero. Desde entonces varios rumores indican que algunas mujeres estarían detrás del conductor. Hace algunos días, surgió fuertemente por parte del entorno del conductor, la posibilidad de que se encuentre saliendo con Laurita Fernández, a quien él ya conoce desde hace muchos años, debido a que ella participó en reiteradas oportunidades del Bailando por un Sueño. Como soñadora, figura y hasta jurado. Actualmente conduce el nuevo producto de LaFlia, Cantando 2020. ¿Están juntos?

Si bien Luis Ventura confirmó la vuelta con su expareja, Guillermina Valdés, la mamá de su hijo Lorenzo, hasta el momento ni la empresaria de cosméticos ni el cabezón han confirmado este regreso. Desde que surgió el rumor de que Laurita Fernández puede ser su nuevo amor, muchos malintencionados han apuntando en contra de la bailarina y manifestaron que por ese motivo ella había conseguido su puesto dentro del Cantando por un Sueño, programa que conduce junto a Ángel de Brito.

Enojadísima con estos dichos, la ex de Fede Bal no dudó en responderle a todas las personas que dudan de sus capacidades.”No puedo creer el nivel de machismo que todavía se maneja. A los hombres no los cuestionan. Me cansé de callarme. Por ser mujer deducen que me gané mi lugar por algo que es MENTIRA. INDIGNA tener que aclarar estas cosas” escribió la joven por medio de su cuenta oficial en Twitter.

Ante su fuerte descargo muchos fanáticos de la bailarina salieron a bancar y más de uno habló de su talento, el cual se puede apreciar desde los comienzos de la joven en el mundo televisivo. Por otro lado, algunos famosos salieron a brindarle apoyo, como fue el caso de Leandro “el chino” Leunis que le dejó su mensaje en la red social del pajaríto: “Te mando un abrazo Lau. Sos muy talentosa. Y sobre todo híper disciplinada para crecer cada vez un poco más. Disfruta de eso y que los que hablan, que digan lo que quiera”

Por su parte, el conductor estrella de canal Trece, Marcelo Tinelli, no hizo ningún tipo de declaración sobre estos dichos. Desde que comenzó la pandemia Marce se refugió en su casa junto a su familia y si bien tenía que empezar con el Bailando en abril, no pudo hacerlo. Hace unos días, por medio de sus historias de Instagram habló de la posibilidad de su regreso pero con un programa de humor. Y consideró que cree que este es el momento para hacerlo.