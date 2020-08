Los conflictos entre el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM) y la Municipalidad de Capital no tiene fin. Y es que el fiscal Maturano acusó al secretario general del SOEM, Walter Arévalo, por obstrucción del servicio de transporte y del libre tránsito. El gremialista prometió seguir con el reclamo: “Voy a cumplir con el derecho a huelga”. Desde el sindicato afirmaron que “el intendente se maneja como en el proceso militar”.

Ayer el microcentro volvió a ser un caos por los cortes que protagonizó el SOEM. Es por ello que Arévalo apuntó la responsabilidad del municipio, de quien aseguró debería garantizar las condiciones para los vecinos. “Lo que pasa en las calles es responsabilidad de los políticos, lo que pasa hoy en las calles de Catamarca es responsabilidad política y del intendente que se está manejando con soberbia y que tiene la posibilidad de discutir”

El gremialista se abstuvo de declarar en la primera indagatoria y desde el SOEM confirmaron que continuarán con las manifestaciones la próxima semana, con más cortes de calles. “No me interesa el resultado de esta causa, si me tienen que meter preso lo harán”, dijo. “Quedo a disposición de la Justicia, pero no me interesa cómo avance la causa. Salvo que me citen, no voy a volver a averiguar ni pienso poner un abogado. Si consideran que cometí un delito y me quieren llevar preso, que lo hagan”.

En las redes sociales, el SOEM remarcó que el paro y movilización se mantiene por un pedido de incremento salarial, por la reincorporación de los 36 precarizados que fueron desvinculados tras el episodio violento en Higiene Urbana, y porque “el intendente se maneja como en el proceso militar” afirmaron de forma polémica en un comunicado.

Fuente: Facebook SOEM Catamarca

Arévalo, por su parte, afirmo que “ya nada le sorprende” del Municipio, debido a la sospecha de que alguno de los miembros de la familia Saadi haya realizado la denuncia en su contra.”Mandaron a golpear a los trabajadores precarizados, así que no sorprende. Nosotros tenemos que demostrar que organizados somos mejores que los políticos”, expresó.