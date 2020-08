Ayer, Jorge Rial, hizo su descargo en Intrusos luego de que el programa recibiera una denuncia ante el INADI por una de las secciones del programa, denominada “Famosos con caras de viejas.” Y entre sus palabras lanzó una polémica frase: “Cometí un error en darle espacio al feminismo en mi programa” Recordemos que en el ciclo se abrieron las puertas a algunos debates sobre el aborto, feminismo y temas como la violencia de género.

Al ver el segmento del programa, la diputada Gabriela Cerruti manifestó por Twitter: “¿Dónde está el feminismo de Rial? ¿O solo vale para las mujeres jóvenes? #BastaDeEdadismo” fulminando de esta forma al conductor. El papá de More Rial preocupado ante esta acusación contó en el ciclo de América que había hablado con Victoria Donda la titutal del Inadi. “Estamos entrando en una locura y poniéndole un cinturón a la manera de expresarnos. Le hacemos cada día un agujerito más a un cinturón” manifestó Jorge en el comienzo de su descargo.

“Si querés hablar, tenes que pensar 10 veces y ver si es hombre, mujer, trans, negro, blanco, gordo o flaco, para no joder a nadie. Va a llegar un momento en el que no vamos a tener de qué hablar” prosiguió. “Acá se empezó la joda de envejecer como una señora. En algo tienen razón: hoy la expectativa de vida es más grande, se alargó por suerte. Tengo 58 años, ¿de qué vejez voy a hablar? Yo también lo soy, estoy entrando, aunque me siento joven. Pido disculpas si ofendimos a alguien” continuó diciendo el conductor.

“Yo no soy feminista. Feministas son ustedes. No soy yo. Cometí un error, que pagué carísimo, en darle espacio al feminismo en este programa. Acá tuvieron el lugar, acá se armó, estuvieron las voces, pero eso no me convierte en feminista porque yo no lo puedo ser” fue la polémica frase que desató debates en el mundo de las redes sociales. “Les di el espacio, hice todo. La verdad es que no soy feminista, feministas son las chicas que forman el movimiento feminista. Nosotros lo que hacemos es acompañarlas y de lejos porque ni siquiera quiero que se enojen” concluyó Jorge Rial.

Adrián Pallares fue uno de los colegas de Rial que se mostró más molesto con esta acusación por lo cual no dudó en arremeter duramente contra la denuncia. “¿Vos creés que alguien se sintió mal de verdad? yo quiero ver la hilera de abuelos que están enojados con eso. Y no los políticos y las políticas, y las periodistas que agitan a las políticas. Porque detrás de todo esto hay periodistas que le quieren pasar factura a este programa” manifestó el panelista.

“Yo lo tengo claro eso pero entiendo que puede haber gente que se pudo ofender” le respondió el esposo de Romina Pereiro. “Si hubo gente que se ofendió, les digo: Bueno tienen razón. Y decidimos no hacerlo más. Pero era humor. Yo sé que desde el INADI están dándole mucha flexibilidad al humor, no confundir el humor con la discriminación y eso está bien” cerró explicando el conductor.