Viviana Canosa se encuentra en el ojo de la tormenta desde su ingesta de dióxido de cloro en vivo en su programa “Nada personal” que se transmite por canal Nueve. A raíz de este acto muchísimos usuarios en las redes sociales la criticaron duramente y también varios de sus colegas la atacaron fuerte. A esta sustancia se le adjudica supuestos beneficios para la lucha contra el coronavirus pero es desaconsejada por la Administración Nacional de Medicamentos (AMNAT). Por las fuertes críticas que recibió la conductora eligió hacer un descargo vía Twitter y dijo: “Mi cuerpo es mío y tengo derechos sobre él.”

“Prefiero: Prefiero el AMOR, al miedo. Prefiero Luz a oscuridad, prefiero DESPERTAR a estar adormecida. Prefiero la LIBERTAD a la esclavitud. Prefiero CDS con todo lo que dicen… a una vacuna que los mismos creadores piden inmunidad/impunidad por sus efectos colaterales. Prefiero patear el tablero escuchandome y no ir en contra de mi naturaleza. Prefiero mi sana locura a una cordura infligida y forzada” manifestó en su mensaje.

Y continuó diciendo: “Estudien, investiguen y no repitan sin argumentos. Mi cuerpo es mío y tengo derechos sobre él. Uso barbijo, tapabocas… pero eso no calla mis ideas, decisiones y creencias. Cuando el río suena. Estudien, investiguen y no repitan” prosiguió Viviana Canosa, para finalmente cerrar su mensaje con un: “Sean Felices” mientras citaba un video del momento en que tomaba CDS en el programa con la canción “Pasame la botella” de Mach & Daddy de fondo.

Su mensaje generó gran repercución en la red social del pajarito nuevamente y los usuarios volvieron a manifestarse, algunos a favor de su pensamiento y de otras ideas que comparte en su programa y muchos en contra, debido a que ella es una figura pública y promocionar este tipo de ingestas, de un producto que la Organización Mundial de la Salud y la AMNAT consideran peligroso podría causar gran daño si alguna persona decide seguir su consejo.

Entre los varios famosos que la criticaron, el más duro fue Jorge Rial, que le dedicó un fuerte mensaje luego del suceso. Primer repudiando su irresponsabilidad como figura publica y expresó que hay que tomar medidas de precaución y respetar la cuarentena y no dudó en cuestionar a los que no lo hacen. “Hay que tener cuidado, también a los comunicadores, sobre todo. Por eso, Viviana no hagas más eso, dale” cerró diciendo.