En la primer gala de la segunda ronda del Cantando 2020, Lola Latorre y Lucas Spadafora salieron a la pistal para cantar la canción “Fuiste tú” de Ricardo Arjona. Entre las diversas declaraciones que hicieron los jurados, Karina La Princesita le brindó un consejo a Lola, más que nada a Yanina. Furiosa con la devolución de La Princesita, la angelita hizo su descargo en el programa donde se desempeña como panelista.

“No me gusta la mirada ni las burlas, Yo estaba ahí y lo vi en vivo” comenzó diciendo Yanina Latorre respecto al tema. “Yo, te soy sincero, no lo noté todo esto que contás. A mí me encanta Karina en el jurado, pero a Yanina no le gusta tanto” manifestó Ángel de Brito, que además de ser el conductor del Cantando por un sueño, conduce el ciclo de las mañanas de canal Trece.

“No es que no me gusta, pero con esa voz de buenita, de nena de 15 que parece que no dice nada. No me importa que le pongan 0, 2 o 3, pero después del 8 que le puso la semana pasada, fue repitiendo todos los días que sintió que le regaló nota” sostuvo la esposa de Diego Latorre. “La semana pasada, a Facu Mazzei le recontra regaló nota porque trabajaron juntos. Ayer, lo mismo. Le puso más nota a Agustina Agazzani, que al lado de Lola fue un desastre” prosiguió.

“Le tiró mierda toda la semana a Lola, ella siente que la desalienta. Ya que sos madre y tenés una hija adolescente, hay formas y formas de hablar. A una adolescente le podés dar mucha inseguridad y desalentarla a volver” dijo enojada la mamá de Lola Latorre. “Tené cuidado porque vos también tenés una hija de la edad de Lola y, como mamá, tendrías que ser un poco más condescendiente que los otros jurados porque lo que le decís a Lola es desalentador” explicó Yanina directamente a la cantante.

“Le hablo de madre a madre. No la desalientes a seguir. Que cuide las palabras con los chicos” cerró diciendo en su descargo. Por su parte, enojada con la devolución de Karina La Princesita, Lola también se manifestó por Twitter, no solo haciendo alusión a una observación que le había hecho la cantante tropical, sino también el resto del jurado. “Tengo una pregunta que me tuvo bastante inquieta. Por tener 19 años ¿hay ciertas cosas que no puedo hacer o temas que no puedo cantar? Estamos en el programa para arriesgarnos, para jugar y divertirnos. Para limitarme a hacer ciertas cosas me quedo en casa… @cantando2020” escribió la joven en su cuenta de Twitter.