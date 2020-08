Jorge Rial se caracteriza por decir lo que piensa sin importarle las consecuencias, y no para ni siquiera en cuarentena. La semana anterior, el periodista confrontó a Nicole Neumann y Moria Casán, quienes luego lo defenestraron en las redes sociales. Sin embargo, hace unos días el conductor protagonizó una nueva polémica. El mediático cruzó a Brenda Asnicar en Intrusos por exhibir su cuerpo y aseguró: “Hay que tener responsabilidad del otro lado”.

Días atrás, Asnicar compartió en su cuenta de Instagram un video bailando con el fin de promocionar un show musical que produjo ella, y recibió varias críticas por su delgadez. Como siempre, Jorge no se quedó atrás y en Intrusos hablaron sobre los comentarios que recibió la actriz. “¿Qué tiene que ver su imagen con lo que vende? Porque ella muestra su cuerpo y lo que está vendiendo es otra cosa”, opinó el conductor.

A su vez, Rial se explayó en cuanto a sus dichos. “Si vendés un recital, vendeme una parte del show. Ella está haciendo foco en su cuerpo al pedo”, aclaró el periodista. Sin embargo, manifestó que no justifica las criticas que recibió la modelo por su cuerpo. Por consiguiente, el periodista agregó: “Si vos te exponés en las redes sabés cuales son las reglas de juego. Si vos querés estar en las redes para que te elogien nada más, quedate en tu casa, no hagas más nada”.

Por último, Jorge se refirió a un comentario que respondió Brenda en donde mencionó el suicidio. “Pone la palabra ‘suicidio’ en ese contexto. Si no lo sabe hay muchos chicos a los que lamentablemente el bullying los llevan a tomar medidas extremas y muchos mueren por enfermedades alimenticias. Creo que hay que tener responsabilidad del otro lado a la hora de contestar. ‘¿Qué quieren, que me suicide?’, como si la estuvieran llevando a eso”, cerró el padre de More Rial.

Finalmente, Asnicar no permaneció callada y le contestó a los haters que opinaron de su posteo como Jorge Rial. “No paro de escuchar mensajes hermosos de quienes me defienden de las estupideces que dice la gente de mí. No puedo creer que la sociedad siga opinando así del cuerpo. No puedo creer que las mujeres hablen así de otras mujeres. Qué poco se deben querer. Mi último posteo fue para contarles que mi show, con el que soñé toda mi vida, se pudo lograr. No se metan con mi cuerpo”, expresó la actriz en Instagram.