Hace tan sólo unos días, Lali Espósito dio a conocer una nueva canción que formará parte de su cuarto disco. Luego de “Lo que tengo yo”, el hit que alcanzó más de 10 millones de reproducciones en YouTube, la cantante llegó con “Fascinada” y parece que va por el mismo camino que la primera. Como siempre, la actriz intenta sumar a sus fans y para ello esta vez lanzó un challenge que ya es furor en las redes sociales.

Actualmente Lali se encuentra en España rodando Sky Rojo, una serie de Netflix que aún no tiene fecha de estreno. Por lo que para lanzar “Fascinada”, la ex Casi Ángeles realizó un vivo en Instagram desde el otro continente. Y no fue la primera vez, “LQTY” también fue publicada en ese contexto, debido a que en aquel momento la bailarina se encontraba cumpliendo con el aislamiento social, preventivo y obligatorio en Argentina.

El sábado por la tarde, Espósito compartió en sus redes sociales una corta coreografía para que sus seguidores la aprendan y la posteen en sus muros o historias. A su vez, la actriz se encarga de subir a su cuenta los videos para que otras personas puedan verlos. Claramente, la joven obtuvo el apoyo de sus fans, quienes le dejaron una catarata de comentarios en la publicación. Entre ellos, famosos como Paula Chaves, quien bromeó al ver el challenge: “Un toque más lento a ver si la saco”.

El pasado miércoles, Lali se refirió a la selección de lanzar “Fascinada”. “Uno siempre piensa en qué orden va a presentar las canciones, y yo les juro que lo que más quería era mostrarles esta”, aseguró ex Casi Ángeles. Al mismo tiempo, explicó sobre qué trata la canción. “Habla sobre ese primer encuentro con quien quizás se transforme en alguien especial en nuestra vida, y nos eleve en todos los sentidos”.

El videoclip del nuevo hit aún no cumplió una semana en YouTube y ya cuenta con más de un millón de visitas. Lali Espósito todavía no habló de la fecha en que saldrá su cuarto álbum, pero pareciera que no falta mucho. Semanas atrás, la cantante habló sobre la larga cuarentena que transitan los argentinos, y les deseó todo lo mejor en este contexto que se encuentran atravesando. “Mucha fuerza y amor a todos en Argentina y en tantos otros lados que siguen ahí bancando como pueden en casa”, expresó la joven.