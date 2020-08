Hace dos semanas, Lizardo Ponce debutó en el Cantando 2020 y dio mucho de que hablar. A pesar de que muchos manifestaron que el influencer afinó, a Nacha Guevara no le habría gustado para nada el show que brindó el instagramer en la pista. La actriz le aconsejó que deje su ego de lado y se comunique con su parte interior. En aquel momento, el periodista no recibió muy bien la crítica. Sin embargo, en la gala del viernes reveló que hizo las paces con la miembro del jurado y sorprendió a todos.

“Voy a ser muy breve. Para mí, todo esto fue un error. Estás muy enfocado en tu apariencia y en tu ego. Mi consejo sería que vayas hacia tu mundo interior que es muy rico, pero lo desperdicias haciendo pavadas que no te suman”, comenzó la devolución de Nacha en el debut de Lizardo, donde interpretó “Nada fue un error” de Coti. En esa ocasión el influencer casi llora y todos lo asociaron con los dichos de la diva. No obstante, él aclaró que fue por un mensaje que recibió de su padre cuando entró a la pista.

Tras haber ganado en la votación telefónica contra los integrantes de Agapornis, Ponce logró pasar a la segunda ronda donde interpretó “La cobra”, el hit de Jimena Barón. El pasado viernes, antes de comenzar con su performance, el periodista confesó haber hablado con Guevara para mejorar su relación. “El otro día Nacha tuvo palabras para conmigo, que valoró un poco más lo que había hecho”, relató el miembro de Yanardo.

Ángel De Brito no logró esconder su sorpresa y lo interrogó: “¿A dónde fue eso?”. Por lo que Lizardo le aclaró que fue en un corte. En ese momento, Nacha bromeó: “Ven que no se enteran de todo”. El conductor por su parte continuó indagando: “¿Se puede saber lo que pasó?”. En consecuencia, la actriz tomó la palabra y aseguró: “El se acercó y estaba con el barbijo puesto. Entonces lo pude mirar a los ojos y vi algo que me resultó verdadero y le hablé a esa parte de él, que yo insisto que la tiene”.

Finalmente, Nacha concluyó: “Tuve una buena comunicación porque ya habían bajado las aguas y él entendió lo que le estaba diciendo. Y yo ví lo que creí haber percibido mucho más claro en su mirada. En los ojos de las personas se leen muchas cosas. Desgraciadamente esta época no nos lo permite para nada. Pero fue un lindo momento”. Luego de la interpretación de Lizardo Ponce ese mismo día, la diva lo apoyó mucho y demostró que la relación evidentemente mejoró.