Desde que convocaron a Lizardo Ponce para el Cantando por un Sueño, Ángel De Brito le brindó su apoyo y cada día lo hace más. En los últimos días, al instagramer lo criticaron mucho por su rol como influencer. Sin embargo, él explicó que es periodista pero nunca le dieron un lugar en la televisión. Por lo que muy compinche, el conductor lo defendió de los que trabajan en los medios.

En la tarde del domingo, De Brito le dedicó una publicación en Twitter a Lizardo. “Hola Cobra desmemoriada @lizardoponce. ¡Me encanta que puedas mostrar quién sos! Todos los del medio que te boludeaban hoy ¿dónde están?”, lanzó el periodista junto con una imagen de Jimena Barón en el videoclip de “La cobra”, haciendo alusión a la canción que interpretó el influencer en la última gala del certamen. El instagramer se limitó a agradecerle sin aclarar nada más.

El viernes durante su segunda participación en el Cantando 2020, Ponce realizó un descargo contra los medios audiovisuales. “Yo no soy de las redes. Yo soy de la tele, pero las redes me dieron un lugar que la tele no. Yo tuve más llegada en la tele gracias a las redes”, explicó el joven. Asimismo, intentó dejar de lado el calificativo de influencer que se ganó en los medios, y aclaró: “Yo soy periodista, soy locutor, me preparé”.

Por lo visto, Lizardo tiene muchos famosos que lo apoyan. Entre ellos, Marcelo Tinelli, quien desde su debut en el certamen le manifestó su cariño a través de Twitter. A su vez, hace unos días, el productor le hizo un pedido: “¡¡Espero que @lizardoponce cante en castellano!!”. Por lo que al ver esto, el periodista bromeó recordando su presentación del pasado viernes: “Si me bloqueo en castellano, imagínate si canto en inglés”.

Lo que ocurrió en la última gala del Cantando 2020, fue que Lizardo Ponce se olvidó la letra de la canción en plena interpretación. El influencer comenzó muy bien, pero en un momento se le quedó la mente en blanco y dejó de cantar. Por suerte, a los segundos retomó la letra y logró tener un buen puntaje a diferencia de los 14 puntos que obtuvo en su debut. Al mismo tiempo, el jurado lo entendió y le dio consejos por si le vuelve a ocurrir. “No importa lo que pasa, importa cómo lo resolvés”, reflexionó Nacha Guevara.