A Lola Latorre le tocó de nuevo cantar en el comienzo de la ronda del Cantando 2020. A pesar de que en su debut tuvo un muy buen puntaje y no debió participar del duelo, en su segunda interpretación no logró convencer al jurado. La mayoría opinó que la pareja de la modelo junto a Lucas Spadafora era muy joven para cantar la canción que eligieron. Por lo que la hija de Yanina Latorre cuestionó la devolución y aseguró: “Para limitarme a hacer ciertas cosas me quedo en casa”.

Lola y Spadafora interpretaron “Fuiste tú” de Ricardo Arjona. Al terminar la puesta en escena, Nacha Guevara fue la primera en juzgarlos. “Ustedes, como chiquitos que son, lo están intentando, pero no llega a convencer, no llega a ser verdad. Yo los invitaría a que elijan algo que esté conectado con la verdad de ustedes, no algo tan ajeno, porque para eso ya habría que ser un actor. Temas así, que están tan lejos del rango dramático, no lo pueden alcanzar”, lanzó filosa la actriz.

Al escuchar las palabras de la jurado, Latorre no realizó ningún comentario al respecto. Sin embargo, al terminar la gala publicó en Twitter su opinión. Fiel al estilo de Yanina, la modelo manifestó: “Tengo una pregunta que me tuvo bastante inquieta. ¿Por tener 19 años hay ciertas cosas que no puedo hacer o temas que no puedo cantar? Estamos en el programa para arriesgarnos, para jugar y divertirnos. Para limitarme a hacer ciertas cosas me quedo en casa..”.

A su vez, Yanina Latorre se metió en la polémica y defendió a su hija. “Yo me pregunto ¿qué tiene que ver la edad de Lola y Lucas? ¿Tienen que cantar festilindo? Cantaron hermoso, intrepetaron, no desafinaron. ¡Y lo más importante es que se arriesgan!”, escribió la mediática en la red social del pajarito. Al día siguiente aprovechó su lugar como panelista de Los ángeles de la mañana para criticar la devolución de Karina La Princesita.

En primer lugar, Yanina reveló que La Princesita se habría reído y burlado de Lola Latorre. Y luego aseguró: “Le tiró mierda toda la semana a Lola, ella siente que la desalienta. Ya que sos madre y tenés una hija adolescente, hay formas y formas de hablar. A una adolescente le podés dar mucha inseguridad. Le hablo de madre a madre. No la desalientes a seguir. Que cuide las palabras con los chicos”.