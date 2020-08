En 2001 se emitió el primer programa de Intrusos, que contaba con la participación de Jorge Rial, Viviana Canosa, Luis Ventura, Sergio Company, Camilo García y Marcela Coronel. El ciclo televisivo se caracterizó por tener peleas al aire entre el elenco, que casi siempre concluía con la renuncia de alguien. En este caso las protagonistas son las dos periodistas. El viernes, Coronel regresó al magazine por un día y recordó su relación con Canosa.

Quien se encargó de traer el tema a colación fue Adrián Pallares. El periodista le preguntó a Marcela Coronel con quién de sus excompañeros no se volvería a juntar. “En un programa me juntaría con todos. Pasó tanto tiempo que no me quedan cosas pendientes”, aseguró la panelista. Sin embargo, Rial redobló la apuesta y fue directo al grano: “¿Con Canosa volviste a hablarte alguna vez?”.

Por lo que enseguida Coronel replicó sin entrar en el conflicto que querían generar en Intrusos. “Un día me la encontré en un shopping y nos saludamos, ella estaba casada con Alejandro (Borensztein) todavía, y me presentó a su hija Martina. También me la crucé en Canal 9 y nos saludamos. Y alguna vez hablamos por teléfono hace mucho tiempo”, se explayó la periodista. En consecuencia, el conductor agregó: “Quedó el mito de que Viviana y vos son irreconciliables, que había una gran pelea. Yo me acuerdo de la pelea”.

“Acá no había pelea, era una tensa calma”, expresó Marcela entre risas. Y continuó: “Muchas veces me decían ‘que no se me note el malestar.’ No fue una convivencia mala para el afuera, pero yo no la pasaba bien. Con Viviana éramos muy diferentes, y somos muy distintas. Por ahí ella tiene una personalidad más avasallante, más de ‘acá estoy yo’. Y por ahí se me dificultaba eso siendo la única mujer”.

Finalmente, Marcela Coronel concluyó recordando a dos compañeras que tuvo a lo largo de su carrera. “Después, cuando entró Analía (Franchín) yo me sentía más acompañada y compinche con ella. A mí e hubiera gustado tener otro tipo de relación con Viviana pero la verdad es que no se podía, no se daba. Cuando no va, no va. Después, la pasé fenómeno con Analía, también con Connie (Ansaldi). Pero con Viviana no encajábamos”, sentenció la expanelista de Hay que ver.