Al parecer este año Moria Casán no piensa dejar pasar a ninguno. Luego de un año sin participar de Showmatch para conducir su propio programa en América TV, La One regresó más picante y filosa que nunca. En las dos semanas que pasaron del Cantando 2020, ya confrontó a Laurita Fernández, Nacha Guevara, Karina La Princesita, y ahora a Juan Pérsico, un integrante de Agapornis. La lengua karateka defenestró al músico en Twitter: “No entendés nada de show”.

El pasado miércoles se llevó a cabo la primer eliminación del Cantando 2020, la cual dejó afuera a los cantantes de Agapornis con menos del 40% de los votos. En diálogo con Fernanda Iglesias, Pérsico se refirió a Moria. “Me parece que está en un momento agresivo, innecesario me pareció. Yo no soy muy de esos códigos, por eso estamos fuera del certamen”, manifestó el compañero de Melina Lezcano y luego aseguró que no le gustó que la diva los califique como “chetos”.

Finalmente, Juan reflexionó: “Con Esmeralda Mitre se había peleado (Moria) el día anterior y le dijo gorda. Hablar de flacos o gordos, de chetos o no chetos, es como la otra grieta. Muy superficial e innecesario. No me pareció gracioso, no construye en nada”. Por supuesto, Casán no se lo dejó pasar y lo fulminó en Twitter: “¿¡Qué?! Que revise todo lo que él llama ‘mi momento agresivo’, a ver cuando yo le dije gorda a Esmeralda sino todo lo contrario, creí que ella me había dicho gorda a mí y comencé en #ModoShow a gritar Inadi”.

Asimismo, Moria agregó filosa: “A mí me pareció que no entendés nada de show, así lo demostraste en la pista y quedarte con la devolución de cheta, baby, no me parecieron profesionales de una banda como Agapornis…”. Pérsico participó del certamen junto a Melina Lezcano, la cantante de la banda de cumbia. La joven ya había participado del Bailando por un Sueño y, a pesar de que participó de varias discusiones, permaneció varias galas.

Por último, Moria Casán le dejó en claro al músico que quien eligió que se quede Lizardo Ponce antes que ellos en la eliminación del Cantando 2020 fue el público. A su vez, le explicó por qué no los prefirieron a ellos. “Me parecieron amateurs sin gracia y el que decidió la elección fué el soberano público que #NoLosEligió”, lanzó La One muy picante. Parece que a la lengua karateka continuará limpiando su nombre en la red social del pajarito.