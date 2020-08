En el último mes, Moria Casán protagoniza todas las peleas que surgen en la farándula. Desde que comenzó el Cantando 2020, la lengua karateka y Nacha Guevara dejaron en evidencia que su relación ya no es tan buena como antes, a pesar de que se encontraban realizando una obra juntas antes de la cuarentena. El viernes en el certamen, las divas tuvieron un fuerte cruce que concluyó con La One sin filtro asegurando que: “Este es el geriátrico”.

La última gala del reality abrió con la presentación de Carmen Barbieri, quien interpretó “Resistiré”. Como siempre, a Nacha le toca abrir la ronda de devoluciones y comenzó a manifestarle que notó mejoras. Sin embargo, en el medio de su discurso, la madre de Fede Bal la interrumpió con un chiste y la actriz no se lo tomó para nada bien. “Tenés el derecho de no escuchar, pero a mí me cansa”, sentenció la diva. Por lo que Moria, muy compinche con la humorista, la defendió.

Cuando llegó el turno de Casán, quien es la última de la fila, aprovechó para darle una devolución a sus compañeros del jurado. “Me da risa los Harvard de la masterclass que empieza en la punta (con Nacha) y termina con Pepito. Nacha da una devolución como desde lo interno. Habla de la vida, la transferencia, el triunfo, el fracaso, todo”, detalló La One. Y continuó embalada: “La Princesita da más para la voz y lo técnico, muy cauta y muy bien”.

Luego, le tocó el turno a Cibrián. “Pepe sarasea con todo lo que sabe pero no resuelve, entonces la sinopsis se la hago yo. Como el otro día con Agazzani”, lanzó Moria. Finalmente, la diva continuó con su devolución a Barbieri, pero volvió a mencionar a Nacha y esta estalló de furia. “No me molesta para nada que hagas un chiste mientras yo estoy hablando, no me importa si no me escuchás, total el puntaje te lo doy igual”, aclaró la vedette en alusión al anterior enojo de Guevara.

En ese momento, Nacha no aguantó y disparó: “Hablemos entonces arriba de Moria si no le molesta”. Y en consecuencia comenzaron a hablar todas juntas haciendo imposible que se comprenda algo, por lo que el jurado debió pedirles que se calmaran. Por último, Moria Casán concluyó: “Yo soy burda, chabacana, vulgar. Este es el geriátrico, Jurassic Park, yo soy de otro sistema solar”. Luego, Carmen abandonó la pista pero quedó un clima muy tenso.