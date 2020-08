Desde que Nicole Neumann y Fabián Cubero decidieron divorciarse, comenzó una guerra que continúa hasta el día de hoy. Cada semana se filtra nueva información que perjudicaría a alguna de las partes. Sin embargo, esta vez la modelo fue mucho más lejos. Al parecer, la mediática decidió confesarse con Yanina Latorre, quien se encargó de develar todos los detalles de la relación en Los ángeles de la mañana. Allí, la angelita reveló que la famosa le querría pedir una pericia psiquiátrica al futbolista.

“Nicole le ofreció hace poco a Fabián terminar con todo este circo de no poder hablar ni mostrar a las chicas. Es muy difícil tener una familia y no poder subir una foto, más para gente que es mediática. De hecho, ella nunca le metió una multa a Cubero”, comenzó a relatar Yanina. Y a continuación, lanzó una bomba que dejaría expuesto a Cubero: “Ella dice que Poroto no quiere levantar la cautelar porque él no tiene trabajo y que su única fuente de ingreso es todo el tiempo mandarle multas y presentaciones”.

En relación a esta declaración, Latorre se explayó. “Por ejemplo, si Nicole sube una historia y de fondo se ve el codo de una hija, le manda una multa. Me dijo Nicole que tiene todo documentado. Tiene multa por un codo, un tobillo y por una nuca. Una hija le contó desde una cuenta trucha la miran todo el tiempo. Como Cubero no tiene trabajo, no paga nada de lo que le corresponde para las hijas”.

A continuación, Yanina reveló el monto que le debe Neumann a su exmarido. “La cantidad de multas que tienen es de un valor de 3 millones de pesos, pero todavía ella no pagó porque no se expidió la Justicia. Nicole dice que la única fuente de ingreso de Cubero serían las multas que le pone. Que no le pasa un peso, y cuando le dice que que no le pasa plata, él le dice a ella que tiene sillón nuevo o cama nueva”, disparó la panelista.

A su vez, la angelita contó que Nicole le compró dos celulares a las dos hijas más grandes que paga ella y pagó ella. “Un fin de semana, él les bajó a las nenas una aplicación para prendérselos y apagárselos desde su celular de forma remota, los bloqueaba para que no se comuniquen con Nicole, y a su vez saber todo el tiempo dónde están a través de un GPS”, aseguró la mediática. Por lo que rápidamente, la modelo lo llevó a la justicia.

“Él le mintió a su propio abogado sobre la existencia de la aplicación. Nicole tuvo que filmar el celular de las nenas y mostrarlo en la Justicia. Finalmente, un fallo de la justicia sacó la aplicación. Ella está preocupada porque él es mentiroso, mitómano y le va a pedir una pericia psiquiática porque le preocupa esto de las multas”, detalló Yanina. Por último, Latorre reveló que Nicole Neumann manifestó que le encantaría llevarse bien con Cubero. Por el momento, el futbolista no dio declaraciones.