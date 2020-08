Sol Pérez se encuentra en pareja con el empresario Guido Mazzoni, con quien a su vez convive durante la cuarentena. El novio de la conductora de Canal 26 se caracteriza por mantener un perfil bajo. Sin embargo, según reveló la mediática en “Estelita en casa”, él no siempre fue así, o por lo menos no lo es detrás de la pantalla del celular. En el nuevo show de Jay Mammon en América TV, la actriz confesó que atravesó un mal momento con su pareja: “Estaba indignada”.

Durante su participación en el ciclo televisivo, Sol habló de los comienzos de la relación con Mazzoni. La modelo aseguró que su novio le escribió durante cuatro años, y agregó: “Me decía que estaba más buena que el sandwich de pollo que se comía en el recreo”. Finalmente, la conductora decidió darle una oportunidad, pero enseguida descubrió unos chats del empresario con otras mujeres a las que les decía los mismos piropos. “Estaba indignada”, lanzó la actriz.

Luego, Pérez aclaró que lo que le molestó no fue que Guido le envíe mensajes a otras jóvenes, puesto a que ellos aún no se encontraban en pareja, pero sí la enojó que les escriba las mismas cosas. Sin embargo, el empresario se situaba en el sillón junto a ella durante la entrevista, y al escuchar las declaraciones se defendió. “Como cualquier persona que está soltera vas tirando. Yo siempre le dije que tengo un pasado enorme, pero no tanto repertorio”, reflexionó Mazzoni.

A su vez, Sol aprovechó su invitación en el nuevo programa de Jey Mammon para develar otros detalles de la intimidad de la pareja. La mediática habló del mal momento que atraviesa durante la cuarentena: “No tengo actividad sexual”. Y confesó que le gustaría probar todo en el ámbito sexual, pero que no le gustaría hacer un trío. Asimismo, la ex participante del Bailando por un Sueño le explicó a Estelita que se enamoró principalmente del humor de Mazzoni.

Por último, Sol Pérez se refirió al conflicto que protagonizó con Mónica Farro en la temporada de teatro del verano. Estelita le recordó el escándalo que vivió con la vedette en la obra de Carmen Barbieri. Al escuchar la pregunta, la mediática le replicó: “Imaginate como me pegó que este verano dudo mucho sí regresaría a hacer temporada o no”. Hace unas semanas, salió a la luz que Nito Artaza habría convocado a la conductora para una obra, pero que ella aún no le habría confirmado.