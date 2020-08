A El Aconquija llegó una denuncia. Esta vez se trata de una persona con discapacidad que ya estableció sus derechos frente al INADI. Gustavo Rodríguez Verón sufrió el sábado a la tarde en el supermercado Carrefour, la sucursal ubicada en la peatonal Rivadavia. El hecho se dio cuando Rodriguez Verón se dirigió con su madre al local a realizar una compra habitual y ante la necesidad de ir al baño lo acusaron de ladrón.

Todo comenzó cuando un personaje de la seguridad del supermercado le brindó la llave para ingresar a los sanitarios. Esas llaves generalmente presentan un artefacto de plástico para seguridad ante robos o pérdidas, como otros productos de góndolas. En los detalles el damnificado resalta que al subir al ascensor el sensor hizo sonar la alarma, pero estuvo tranquilo porque imaginaba que solo se trataba de una llave.

Al bajar del ascensor sucede lo mismo, la alarma vuelve a sonar. Para el cliente este suceso era algo lógico y devolvió las llaves a quien correspondía. Al momento, se acerca el gerente del supermercado y lo acusa de robar, de ser un ladrón. En voz del encargado de Carrefour: “Usted no puede entrar acá. Usted entra a robar. Yo ya te vi varias veces”.

La respuesta de Rodríguez Verón, rápidamente, fue negarlo y con tranquilidad, pero no bastó el gerente siguió sosteniendo su acusación. La víctima explicó que no tiene necesidad de robar y justificó que hasta tiene la posibilidad de mantener su propia tarjeta de crédito. Sin embargo, su discurso no dio resultado y el empleado “de nivel superior” de Carrefour lo echó. El resto de los empleados reconocieron a Rodríguez Verón y ni ellos entendían la situación.

A pesar de que la marca del supermercado a nivel nacional se posiciona en función al cliente, en Catamarca pasa lo contrario. La imagen de Buenos Aires remarca que Carrefour “está para ayudarte”. Suma los datos del gerente del local, los números de contactos y hasta e-mail para comunicarse. Todo muy colorido pero nada cierto. Ahora, la denuncia de la persona discapacitada está hecha en el INADI frente al Dr. Velardez.