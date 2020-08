El doble discurso de los políticos ya no es novedad. Y mucho menos en la Municipalidad de Valle Viejo donde los empleados son obligados a trabajar amontonados y sin los elementos necesarios para realizar su labor tranquilamente: no tienen indumentaria, barbijos, botines ni elementos de higiene. Encima de todo esto, a los municipales los llevan a todos amontonados en un camión.

En las imágenes adjuntadas en la nota, se puede ver claramente cómo los empleados se encuentran todos juntos, sin posibilidad de cumplir el distanciamiento social que tanto pregona el Gobierno. Además, reclaman que no se les brinda la indumentaria adecuada para protegerse, ya que utilizan la ropa que tienen en sus casas que no les asegura la protección necesaria en plena pandemia.

No es la primera vez que el municipio tiene conflictos debido a sus tratos con sus empleados. El mes pasado, los representantes de ATE se manifestaron en reclamo de la asistencia social prometida por el municipio de Valle Viejo para los 40 contratados dados de baja a finales de 2019. Desde el sindicato justificaron la protesta en función del incumplimiento al pedido.

Y es que los reclamos son válidos: se están viviendo momentos muy duros por la crisis económica fruto de la pandemia. No sólo para los cesanteados, sino también para los que actualmente están desempeñando tareas en el municipio y sin embargo, no los protegen con todos los recaudos necesarios para poder protegerse. Justo en medio del brote epidemiológico por el coronavirus, a la municipalidad no se le ocurre mejor idea que llevar amontonados a los trabajadores en los camiones del trabajo.

Sería importante recordarle a los funcionarios de Valle Viejo que estamos en medio de una pandemia, donde todos deben tomar las precauciones necesarias. Pero la Municipalidad, en vez de dar el ejemplo y llevar a los trabajadores con distanciamiento y con todas las medidas, está haciendo todo lo contrario a lo que ellos después dicen en el discurso oficial.