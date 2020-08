Los dirigentes de la Coalición Cívica-ARI de Catamarca presentaron un recurso de amparo donde cuestionaron el decreto que prohíbe las reuniones sociales en todo el país. Como representante de la oposición el abogado Mariano Manzi cuestiona que algunas de las medidas adoptadas por el decreto presidencial devienen violatorias de numerosos derechos protegidos constitucional y convencionalmente y sostiene que son “arbitrarias”.

Asimismo, Manzi señaló que la medida a la que el gobernador Raúl Jalil adhirió viola derechos constitucionales fundamentales: “Es por eso que estamos presentando este amparo en todas las provincias para que los jueces de la Nación pongan las cosas en su lugar”. El abogado remarcó además: “Uno puede ir a un bar, a un restorán, a jugar un partido de fútbol, pero no se puede reunir con la familia, es una cosa bastante contradictoria”.

Al respecto el abogado de la oposición detalló: “Viola la división de poderes, ya que el Congreso de la Nación no está suspendido y debería haber pasado por allí un instrumento en donde el Ejecutivo lo envía y el Congreso lo aprueba o no”. Para el magistrado existe una irracionalidad en el decreto porque se habilita a encuentros culturales o religiosos hasta 10 personas, pero no habilita una reunión familiar en una casa particular.

¿En una reunión cultural el coronavirus no ingresa, pero en una casa de familia sí? Por otra parte, Manzi agregó que esta es una cuestión muy grave, la violación al principio de legalidad en materia penal, justifica que el decreto remite al artículo 205 del Código Penal, que habla de una represión con prisión a personas que violaren lo dispuesto por autoridades competentes en caso de una pandemia.

“Se está violentando el principio que dice que nadie puede ser penado sin ley previa anterior al proceso ya que aquí no hay ley previa, sino un decreto presidencial que remite a una norma penal; lo vemos como una gravedad en tiempos de pandemia, de abusos de poder”, remató el opositor.