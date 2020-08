Hace algunos días, se comenzó a correr el rumor de que More Rial, la hija de Jorge Rial, se habría hecho el hisopado de coronavirus y que el resultado había sido positivo. Sin embargo, la mediática se comunicó con Ángel de Brito esta mañana en LAM, por medio de unos audios de whatasapp para dar a conocer la verdad. Según explicó la mamá de Francesco Benicio, el hisopado se lo hizo el sábado y el resultado fue negativo.

El conductor mostró al aire una foto que le envió la hermana de Rochi Rial donde el estudio decía “no detectable”, esto quiere decirque no tiene Covid-19. Además expresó que está bien y aislada en la casa de una amiga. Por otro lado, de Brito manifestó que Morena le había enviado algunos audios pero que no los mostraba al aire porque aún no los había escuchado y dejó abierta la posibilidad de que mañana la joven se sume al show para contar su versión de estos rumores.

Una de las acciones que llamó mucho la anteción de los fanáticos cuando estas versiones comenzaron a circular tiene que ver con la ausencia de sus publicaciones en las redes, sobre todo en Instagram, donde suele mantenerse muy activa y conectada con los fanáticos. En el mensaje que le envió a Ángel le dijo que le escribió directamente para que aclarara este rumor y le contó que su abogado le estaba llamando debido a que varias personas se habían comunicado con él ante estos dichos.

A”islado en la casa de su amiga y estará con su hijo, es un bebé muy chiquito” dijo Mariana Brey luego de escuchar el mensaje de More Rial. A lo que el conductor del Cantando 2020 no pudo responder ya que entre la información que brindaba Morena no nombraba a su hijo Francesco, fruto de su relación con el jugador de fútbol, cordobés, Facundo Ambrosini.

“Empiezan a circular cosas, todo el mundo publica y se preocupa la familia de ella, el padre, los abuelos de su hijo, el exmarido” dijo Ángel explicando el porque de los mensaje de Morena. Sin embargo no pudo continuar contando muchos más ya que, la joven de 21 años comenzó a llamarlo mientras él estaba en vivo en su programa, Los Ángeles de la Mañana. Recordemos que este fin de semana fue muy duro en cuanto a novedades del Covid y el espectáculo, ya que nos enteramos que Alejandro Fantino y su colega Mauricio D´Alessandro, contaron que se realizaron el test y que fue positivo.