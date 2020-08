Sin dudas Pampita es uno de los más grandes iconos del mundo de la moda en nuestro país. Querida por mucha gente en el mundo del espectáculo y además es gran ganadora del cariño de la gente que la sigue desde su casa. Comenzó hace ya muchos años con su gran camino como modelo y con el correr de los años la hemos visto en diversos roles. En su programa Pampita online, la modelo habló de la decisión más difícil de su carrera y que sin dudas no fue nada sensillo tomar. “El destino estaba marcado” expresó.

En el show mostraron la fotografía con la que participó de su primer casting y, sin dudarlo, rememoró aquellos momentos y los compartió con el público. “Para esa foto me dijeron: Ponete un suéter. No querían maquillaje, así que como llegué, con colita en el pelo, salí. Pero después no me llamaron” conmezó contando Pampita. Y luego manifestó que pasaron al menos tres meses hasta la llegada del aviso de que había quedado seleccionada para la campaña.

“Pero yo vendía ropa en ese local. Entonces me dicen: Mirá, no podés ser la vendedora, porque tus fotos las vamos a hacer en tamaño gigante para todo el local. Entonces, decinos qué te parece. Si querés seguir trabajando, no las usamos. Y si querés la usamos, pero tenés que renunciar. No se pueden las dos cosas. Decidilo vos” prosiguió en el relato. En ese momento no supo que hacer, ya que ella estaba acostumbrada a tener un sueldo fijo que solventaba sus gastos.

“¿Si renuncio y después no consigo trabajo? Fue un momento para decidir” manifestó la ex de Benjamín Vicuña, “Dije: Me tiro el lance y veo qué pasa. Renuncié, publicaron las fotos. Y claro, algunos meses fui a castings y no quedé. Así que me estaba empezando a gastar los ahorros” explicó luego. El momento que marcó la diferencia en su carrera fue cuando Pancho Dotto vió su foto y la contactó para formar parte de su agencia.

Si bien Ardohain le explicó la situación por la que estaba pasando, el manager le dijo que estas cuestiones no se daban de un día para el otro. A pesar de esto, la modelo aceptó e hizo su primer casting junto a Pancho que le dio su primer trabajo como modelo y la llevó a ganar gran suma de dinero. Motivo por el cual no regresó al shopping. “El destino estaba marcado, pero la pasé mal al momento de decidir” cerró diciendo en su relato la mujer de Roberto García Moritán.