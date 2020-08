La guerra de Fabián Cubero, Nicole Neumann y Mica Viciconte parece nunca terminar. La top model acusó a su ex y su actual novia de filtrar en los medios de comunicación sobre el contagio de ella y el de su empleada y más tarde, el de su hija mayor Indiana, que se ofendió muchisimo con esto y terminó bloqueando a la novia de su papá de Whatsapp. Nicole le envió la semana pasada información a Yanina Latorre sobre todo esto y la rubia la compartió en LAM y el fin de semana hizo referencia a estas polémicas en el programa que realiza en la radio junto a Marcelo Polino.

Hoy, Mica Viciconte, furiosa con todo esto, atacó duramente a la mujer de Diego Latorre. Primero sus compañeros debatieron sobre las declaraciones de Nicole, algo que ella no pudo compartir debido al bozal legal que ella y Poroto tiene impuesto por la mamá de Allegra, Sienna e Indiana. Sin embargo si habló de los comentarios de Yanina Latorre. “Yanina salió a atacarme de alguna manera. Yo entiendo su trabajo, está todo más que ben, ella tiene una fuente directa, no importa. Pero ella dijo ‘no puede salir a desmentir’. ¿La verdad? No tengo ganas y como me llegó una cautelar no puedo” expresó Viciconte.

“No es que no quiero salir a desmentir sino que no puedo. Si no estuviese la cautelar, te puedo asegurar que te mando absolutamente todo y de todo lo que decís después me vas a tener que decir a mí ‘¿sabés qué Mica? Tenías razón” prosiguió. Finalmente cerró su mensaje mirando a la cámara y muy enojada le envió un contundente mensaje a la mamá de Lola Latorre: “No voy a hablar porque respeto la cautelar. No es que tengo ganas de salir a hablar. ¡No puedo! A ver si entendés Yanina: ¡no puedo!”.

Por otro lado, la angelita dio a conocer en el programa de hoy de LAM los mensajes que al parecer, Neumann le envió a Mica ya que su exmarido no le contestaba y se mostró muy enojada por filtrar la privacidad de un menor. “Nicole se enojó cuando salió a la luz el diagnóstico de la hija. Como Cubero no le responde, le mandó un audio a Mica para pedirle que por favor lo haga entrar en razón a Fabián de que ella estaba sola con las tres chicas. Le pidió que no cuente más cosas de la vida privada de ella y de las chicas. Le puso ‘vos no sos la madre, te agradezco un montón que las cuides pero no las nombres más, no cuentes nada más porque mi hija no quiere que se sepa nada de ella” expresó Latorre.

“Le pidió que lo hiciera entrar en razón a Fabián de que por lo menos fuera a la puerta de la casa para llevarle una bolsa de comida, unos chocolates a las nenas y las saludara a través de un vidrio” prosiguió, ante la negativa también por parte de la ex combate, Yanina La consultó por el audio tajante que le mandó a la joven y Nicole le respondió: “Sí, le mandé un audio y un mensaje escrito. Lo que me interesaba comunicarle es que si una persona se jacta tanto de querer a tres criaturas, lo primero que tenés que hacer cuando querés a alguien es respetar. Y no se respetó su integridad, ni su privacidad. Entonces, le comuniqué que si su novio no se lo comunicaba, lo hacía yo a ver si le quedaba un poco más claro.”