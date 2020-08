El SOEM vuelve hoy a la protesta con los cortes “selectivos y estratégicos” a través de piquetes en el centro de la ciudad. Esta vez la medida será por tres horas y se incrementarán los puntos de los reclamos. El diálogo con el municipio sigue momentáneamente interrumpido. La semana pasada la Municipalidad de la Capital denunció penalmente a Walter Arévalo, secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM) por “los severos perjuicios ocasionados a los vecinos con los cortes de calles en diversos puntos de la ciudad” que se realizaron durante tres días.

El reclamo del gremio es por la reincorporación de 36 agentes de Higiene Urbana que fueron despedidos luego de una violenta protesta. Además, el sindicato reclama un aumento salarial dado el contexto de crisis económica. La protesta de los municipales generó un fuerte rechazo de los trabajadores del sector privado y otros ciudadanos que se quedaron atrapados por los cortes de calle, lo que generó inconvenientes para que pudieran llegar a sus lugares de destino. A tal punto que los autos debían circular por la peatonal debido a las manifestaciones.

El titular del SOEM, Walter Arévalo, reafirmó que hoy retoman la protesta con cortes de calle en puntos “estratégicos” de la capital. “Continuamos con la misma modalidad hasta que encontremos una solución”. “Los 36 despedidos de Saadi no están solos, la indiferencia traerá sus consecuencias a la larga y los primeros en sufrirla serán los indiferentes. Ellos eran los héroes de la pandemia. Hoy son los desempleados del Gobierno”, expresó.

Por su parte, el secretario de Gobierno de la Municipalidad de la Capital había expresado que “el municipio tiene la postura de no avalar ningún tipo de violencia” y remarcó que el SOEM “no tiene representación para defender, firmar actas o hacer acuerdos en nombre de los beneficiarios del programa Catamarca Ciudad Trabaja. El SOEM sostiene que la única forma de destrabar es con un compromiso firmado por la situación de los beneficiarios del programa. No estamos dispuestos a reconocerle al gremio una legalidad que no tiene en este aspecto”, manifestaron.

En tanto que el gobernador Raúl Jalil anticipó que intervendrá “para evitar el caos”: “yo espero que la Justicia actúe con celeridad para resolver esto; nosotros vamos a actuar con todo el peso de la ley y todos los instrumentos a nuestro alcance para impedir estas marchas y piquetes, que no tienen razón de ser”, anticipó el primer mandatario. No obstante, para Arévalo, Jalil muestra “una sociedad que hoy vive con miedo pero no por el COVID-19, si no por la clase política”.