Recordemos que luego de la separación del empresario rosarino Martín Baclini de la bailarina Cinthia Fernández, él pasó por una fugaz relación con la modelo y actual participante del Cantando, Agustina Agazzani. Hoy en Los Ángeles de la Mañana, Yanina Latorre destrozó a Agustina Agazzani y expresó que la joven solo salía con Blacini, para que él le pagara las cosas. En este marco contó varios datos de los “favores” que le hizo el ex participante del Bailando por un Sueño.

Agus Agazzani, cuando estaba de novia o como quieran llamarlo ese vínculo apresurado para blanquear. Uno le echa la culpa al otro de haberse apurado. Baclini le echa la culpa al Chato que lo llamó. Siempre la culpa es del otro, dos mediáticos” comenzó diciendo la mamá de Lola Latorre en su relato. “Ella le hizo una histeriqueadita que no tenía cómo moverse, él le prestó un auto, un Smart negro. Se lo dio. Otro día le pidió que lo acompañe al cajero para pagar el alquiler, van al cajero y le traba, le chupa la tarjetita el cajero. La pobre piba no tenía para pagar el alquiler y Baclini le paga el alquiler” prosiguió diciendo.

“Pasan veinte días, un mes y ella de vuelta le hace una lloradita, que no tiene trabajo, la pandemia, la mar en coche y de nuevo le vuelve a pagar el alquiler. Esto lo tengo documentado porque la segunda vez fue por transferencia” dijo Yanina Latorre. Que luego lanzó una polémica frase: “fueron treinta mil por los dos alquileres, tampoco es tan cara” este dicho causó el asombro de Ángel de Brito, que le contestó: “¿Tampoco es tan cara?”

“Se pelearon, se borró, no hablaron más y ella se quedó con las 30 lucas y con el auto. Baclini pagaba el seguro y la patente. El tema es que mandó a un amigo, le pidió el auto y ella se lo devolvió” contó la mujer de Diego Latorre. “Se lo tuvo que secuestrar por un amigo” ironizó el conductor. “Un amigo se lo fue a buscar. Devolvele de motus propio las 30 lucas y el auto. Es horrible tener que llamar. Esto no termina acá porque esta nenita con esa cara de santa resulta que cuando se pelea con Baclini, que él la deja porque no le gustó el manoseo, ella tiró unas historias que las tengo” manifestó Latorre.

“Ella es de escorpio, que se vengan, y se levantó un conocido del círculo íntimo de Baclini” prosiguió. “Tomy Carusso se llama, tiene tres restaurantes, uno en Las Cañitas y dos en Nuñez. Cuando ella empieza a darle a Tomy que era por venganza a Baclini le apareció el vecino que le quedó más a mano para romper la cuarentena que el otro. Apareció Bernasconi que y ella dejó a Carusso” cerró diciendo en su relato.