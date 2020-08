La influencer Nati Jota acompañó a su amigo Lizardo Ponce en su segunda gala en el Cantando 2020 cuando el joven interpretó “La Cobra” de Jimena Barón. Durante el programa Ángel le dio un micrófono para saludarla y aprovechó el momento para alentar a su amigo y vivió un difícil momento con la jurado del ciclo Nacha Guevara, que la ninguneó y manifestó no saber quien era. Luego, Moria Casán un poco más sutíl se sumó a la guerra y la confundió con otra persona.

“Siento que se tiene mucho en cuenta la carrera y a veces se le da demasiada importancia lo que se está haciendo en la: hashtag pista al momento de cantar. Se pretende que los chicos nuevos se achiquen demasiado solo porque el otro es más groso. Es demasiado” comenzó diciendo duramente la joven ante la eterna guerra que ha surgido entre los artistas que tienen mayor trayectoria y los jovenes que recién arrancan.

Los jurados se mostraban muy sorprendida ante las declaraciones de la periodista pero todo se puso aún peor cuando manifestó que le parecía que Lizardo Ponce era afinado, más que Laura Novoa, que también fue bastante criticada en las redes por su performance y hasta le dedicaron varios memes. Sin embargo, el jurado tuvo grandes palabras para con la actriz y hasta le dieron un alto puntaje, algunos indicaron que eso solo se produjo por cuestiones de amistad.

Enojada con todo esto y muy irónica Nacha Guevara tomó el micrófono y dijo: “Me gustaría saber quién es esta chica. No la conozco” lejos de molestarse Nati Jota se presentó con Nacha, pero aún así la actriz teatral continuó diciendo que no sabía quien era ella. Cuando llegó el turno de Moria Casán para dar la devolución a Lizardo, volvió a meterse en la pelea y expresó: “Yo sí la conozco, es la que está en Bendita y antes estuvo en Intrusos” pero en realidad no era de la joven de quien hablaba.

La one la confundió con Vicky “Juariu” otra joven que surge a partir del mundo de las redes sociales. A pesar de que estas burlas causaron mucho repudio en las redes sociales, la joven manifestó esta tarde en el programa de Marina Calabró que no se sintió ofendida por los comentarios de Nacha, ya que no es obligación de la mujer conocerla, más que nada hizo incapié en la diferencia generacional que existe entre ambas y explicó que quizas muchos jovenes tampoco conocen el trabajo de la mujer debido a esta diferencia.