Según representantes de los trabajadores de la Provincia, el intendente de Andalgalá Eduardo Córdoba descontaría los haberes a los trabajadores que se sumen a las manifestaciones llevadas a cabo por la intersindical de obreros del Estado. Por su parte, el integrante de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de Andalgalá, Marcos Sánchez, comentó que el intendente advirtió que les descontará el día de paro por sus reclamos salariales.

Ayer, los integrantes de los gremios ATE y SOEM se presentaron frente al municipio andalgalense para exigir de manera inmediata mejoras en los salarios. Por esto se vieron perjudicados los servicios de recolección de residuos, barrido y limpieza debido a que muchos trabajadores se sumaron a la protesta. A otros no se les permitió el ingreso a la institución.

Además, el referente de los compañeros andalgalenses se refirió esta mañana a que Córdoba les prometió una mejora salarial, pero sin dar ningún detalle al respecto. Ante esta realidad, se nota que el jefe comunal no tiene voluntad de solucionar el conflicto con “sus” empleados. Sánchez apuntó también: “La voluntad nuestra siempre está, él es el que no tiene voluntad o no se da cuenta que no podemos seguir viviendo con 18 mil pesos”.

El reclamo aclara que hoy una familia tipo necesita una canasta básica de 44 mil pesos para subsistir, claramente los 18 mil pesos que reciben los trabajadores no son nada suficientes. En este sentido, el gremialista recordó que, a días de haber asumido, Córdoba se duplicó el sueldo y al mismo tiempo lo hizo para su gabinete.

Al finalizar la declaración, desde ATE lanzaron: “Todavía queda abierto que puede triplicarse el sueldo cuando lo crea necesario, totalmente injusto”. Cabe recordar que ayer los trabajadores ratificaron la marcha para mañana hacia Legislatura. El representante de la intersindical enfatizó con una invitación concreta a los obreros del Estado: “Dejen todos sus lugares de trabajo y vayan a defender sus derechos, hoy más que nunca”.