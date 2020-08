Hace unos días, se viralizaron en Twitter, conversaciones falsas de supuestos chats entre Yanina Latorre y Ángel de Brito con tono romántico. De inmediato, la angelita y el conductor se hicieron tendencia en la red social del pajaríto bajo el hashtag #YaninaInfiel y #debritoInfiel. En estos tweets no solo se podían ver los mensajes subidos de tono que se habrían enviado, sino que también algunos usuarios se mostraban muy sorprendidos ante esta infidelidad y otros rápidamente notaron los errores que hicieron que se supiera que no eran verdad, como por ejemplo una conversación donde de Brito mencionaba a su esposa (y no tiene) ¿Cómo reaccionó Diego Latorre ante el supuesto romance entre Yanina Latorre y Ángel de Brito?

En uno de los habituales vivos que la rubia realiza junto a Lizardo Ponce, que comenzaron durante la cuarentena y terminaron haciendose muy populares entre los fans, algunos de los internautas le avisaban a Yanina Latorre respecto a que era tendencia en Twitter. A lo que ella preguntó: “¿El twitter es por lo mio y lo de Ángel? ¿que somos amantes?” preguntó la panelista. Mientras luego le avisa en vivo a su marido sobre esta fake news.

“Diego” girta ella en el video “¿Qué?” pregunta el futbolista. “Se viralizaron chats mios y de Ángel hot. En twitter, andá, poné Yanina infiel” le dice la mamá de Lola mientras ella y Lizardo se rien debido a estos falsos rumores mientras recuerdan algunas de las frases picantes que tenían estas imágenes. “¡No!” reacciona su marido. Mientras el video continúa se puede ver los comentarios de los fans y como se suman a las carcajadas de ambos.

“Yo lo ví y dije: ¿Qué es esto? ¿con Ángel?” dijo Lizardo Ponce. “Terrible” cerró diciendo Yanina. Cuando se conoció esta noticia, tanto la periodistas como el conductor bromearon respecto a los dichos, por su parte, de Brito twitteó “Yendo @yanilatorre” y ella lanzó una picante frase donde manifestaba que si su esposo la había engañado ahora era el turno de ella. Analía Franchin fue una de las famosas que se sumó a comentar y desestimó la conversación donde Yani expresa estar en casa de sus suegros.

“Lo mal invetado que está el chat de infidelidad de @yanilatorre y @angeldebritook Yanina dijo mil veces que no tiene relación con los suegros” escribió la mujer. Recordemos que cuando en 2017 se conoce la noticia de la infidelidad de Diego Latorre con Natacha Jaitt, en su descargo Yanina manifestó que seguramente sus suegros se estaban riendo de todo esto ya que nunca la habían querido y siempre hicieron de todo para que su hijo se alejara de ella.