Edith Hermida, la conductora de Bendita Tv, habló por medio de un Instagram Live con Primicias Ya, y entre los varios temas que conversaron con la mujer, aprovechó para mencionar a Yanina Latorre. Recordemos que la mujer de Diego Latorre no tiene la mejor relación con la gente del programa, mucho menos con Beto Casella y amenzó al programa con mandarles carta documento en más de una oportunidad para que dejaran de mencionarla en sus archivos. Sobre toda esta guerra Hermida dijo: “A ella le potencia salir en Bendita.”

” A Yanina le gusta pelear y estar siempre en la pipota. Ella nunca da marcha atrás ante un comentario que hace. Yo no tengo ningún problema en pedir disculpas. Ella dijo que le iba a mandar carta documento a Beto y al programa, pero no llegó nunca. Ni a él ni a Canal 9. De hecho la seguimos poniendo” comenzó diciendo Edith. Yo creo que pierda ella, y no lo digo de altanera, creo que la repercusión que te puede dar Bendita en la tele es positivo si la sabes utilizar.” prosiguió diciendo la colega de Beto Casella.

“Creo que ella pierde mucho en negarse en aparecer en los informes de Bendita. Me parece que la potencia. A ella porque le agarra la locura y amenaza con eso, pero me parece que la potencia. Pero bueno, si manda se perjudica” cerró diciendo en la entrevista. Además de ser consultada sobre Yanina Latorre, la periodista también habló de Ángel de Brito y de su rol como conductor dentro del Cantando 2020, que comenzó el pasado 27 de julio.

“En estos días Ángel se probó conductor del Cantando. Pero a mí me parece un gran conductor en LAM donde ha logrado un personaje de malo maravilloso, pero un gran show como el cantando no es tan fácil de conducir” manifestó. “Me parece que Ángel lo debe haber sentido. El tono de voz de Ángel no es para un gran show, como que le falta ritmo. No se si está tan bien en su rol de conductor de gran show, como hace Tinelli en el Bailando que la tiene más clara.”

En los últimos días, Yanina Latorre retomó su perfil mediático, que tanto la caracteriza cuando quedó en el medio de la pelea entre Nicole Neumann, Mica Viciconte y Fabián Cubero, cuando salió a defender a la mamá de Allegra, Sienna e Indiana. Después de esto, la novia de Poroto salió a responderle a la rubia y tuvo declaraciones muy tajantes para con ella. Además de esto, la esposa de Diego Latorre se enfrentó a Karina La Princesita por las declaraciones que le dio la jurado a su hija Lola en la pista del Cantando.