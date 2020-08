Aries y Tauro

El horóscopo indica que para Aries será fundamental combatir el nerviosismo de los últimos tiempos. En el amor, los desacuerdos generan un bloqueo en la comunicación con tu pareja. En el trabajo, tu generosidad está en alza. Mientras que para Tauro, el sedentarismo le pasa factura al signo en esta jornada. No te apresures en hablar de una historia de amor con esa persona que has conocido hace poco. Defenderás tu valía con diplomacia y elegancia.

Géminis y Cáncer

En lo que respecta a Géminis, algunas sorpresas se aproximan cuando la Luna ingrese en la zona zodiacal. En el trabajo, una distracción puede costar cara. En la salud, necesitas descansar. Mientras que para Cáncer, En el amor, el cariño y el humor convivirán hoy. Tus nervios se ponen a prueba en el trabajo. Hay un problema relacionado con tu cuerpo que no has solucionado aún.

Leo y Virgo

Para Leo, en el amor, será necesario decir todo lo que uno tiene adentro sin ningún pelo en la lengua. Los aspectos inarmónicos de los astros en tu zona de trabajo y autoridad predicen disputas en el terreno profesional. Mientras que para Virgo la felicidad estará a la orden del día. En el trabajo, gastos inesperados se aproximan en tu economía. Recuerda tomar mucha agua, tu cuerpo lo necesita.

Libra y Escorpio

Para Libra verás muchas injusticias cerca. Tu espíritu se encuentra dañado, no permitas que el pasado te hiera. Mientras que para Escorpio, es necesario soltar tristezas antiguas y resentimientos. En el trabajo, si tienes tu propio emprendimiento, hoy puedes optimizar muchos productos o servicio. En la salud, estás frente a una influencia astral que puede llevarte a sentir estados de conciencia complejos

Sagitario y Capricornio

Para Sagitario, los cambios en el terreno profesional vendrán de la mano de una transformación interior. Serás el retrato del bienestar y la salud física. Mientras que para Capricornio, los astros indican una tendencia a padecer de problemas del tipo infeccioso. En el amor, los problemas dentro del hogar continuarán dando batalla a los nativos del signo de la cabra.

Acuario y Piscis

Para Acuario, se cierran ciclos que te permiten avanzar. En el trabajo, no hables sobre tus planes con nadie. Tienes que darte espacio para la alegría y el disfrute. Mientras que para Piscis, será fundamental no ser arrogante con las personas que amas. No te pongas siempre por delante de los demás. En la salud, tu presión arterial puede ser demasiado alta.