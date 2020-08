Los dirigentes de la Coalición Cívica – ARI Catamarca cuestionaron el decreto 641/2020 que prohíbe las reuniones sociales en todo el país, ya que consideran que las medidas adoptadas por la Nación “devienen violatorias de numerosos derechos protegidos constitucional y convencionalmente” y son “arbitrarias”.

En este sentido Mariano Manzi, abogado de afiliados a la Coalición Cívica- ARI Catamarca, señaló que “el amparo es por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que saca el Poder Ejecutivo Nacional con la prohibición de las reuniones familiares y sociales, nosotros consideramos que viola derechos constitucionales consagrados del decreto, entonces presentamos un amparo a los fines de que se lo revoque”.

Desde el partido opositor, hacen hincapié en un “fuerte hiperpresidencialismo” y una “pasividad, como constante, en legisladores que responden disciplinadamente al Ejecutivo”. Además, un punto a destacar es que ahora, en contexto de pandemia, y con el avance tecnológico, el Congreso puede sesionar perfectamente de manera virtual, por lo cual “ha cesado el supuesto constitucional que habilita al Poder Ejecutivo a dictar Decretos de Necesidad de Urgencia”.

“¿Por qué es inconstitucional?, primero que viola la división de poderes, ya que el Congreso de la Nación no está suspendido, por lo tanto, debería haber pasado por allí un instrumento en donde el Ejecutivo lo envía y el Congreso lo aprueba o no, pero se hace un decreto de necesidad y urgencia como si no funcionara. Además, hay una irracionalidad en el decreto, porque se habilita a encuentros culturales o religiosos hasta 10 personas, pero no habilita una reunión familiar en una casa particular, como si en una reunión cultural el virus no ingresara”, expresa el comunicado realizado por el CC-ARI.

Además, Manzi consideró que “Se habilitan reuniones religiosas o eventos culturales hasta 10 personas pero no se habilitan reuniones familiares. Por ejemplo en Catamarca se habilitan bares y restaurantes pero de pronto no dejan que se junte una familia, es algo muy contradictorio que en realidad responde a eso: a un abuso de las libertades individuales, la provincia adhiere al DNU del presidente a una obediencia debida que nada tiene que ver con la realidad nuestra. Si salimos hoy a la calle nos damos cuenta que hay una vida normal pero no te podes juntar con tu familia, una cosa de locos”.