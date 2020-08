Mica Viciconte y Fabián Cubero, los reyes del TikTok subieron un nuevo video que cautivó a los seguidores. “A ponerle onda al fin de semana” manifestó la joven junto a la filmación donde se los ve en pijama bailando y disfrutando de este momento en pareja. Los fanáticos y seguidores de este noviazgo no dudaron en dejarle grandes mensajes, que llegan justo en medio de su pelea con Nicole Neumann y la ex combate no dudó en compartirlos en las redes. “Cuando uno hace las cosas bien no tiene que preocuparse” manifestó.

Mientras Nicole se encontraba en su casa con las nenas, sola, que es algo que le reclamó a su exmarido, la falta de ayuda en este momento tan complicado para ella, Poroto y Mica Viciconte, se mantuvieron muy activos en las redes sociales, viendo películas, jugando a las cartas. haciendo tiktoks y demás. Luego de todas estas actividades la ex combate aprovechó para agradecer a sus fans por el apoyo y los mensajes de amor.

“”Gracias a todos los comentarios hermosos. Cuando uno hace las cosas bien no tiene que preocuparse y menos aclarar” expresó Viciconte y cerró el mensaje con una palabra muy importante: “TIEMPO.” Este mensaje lo compartió por medio de las historias de su cuenta en Instagram, que de fondo mostraba los comentarios de la gente. “Hermosos”, “Hermosos que son, no dejen que nadie los separe”, “Son unos genios lindos los dos” expresaron algunos.

En uno de los últimos capítulos de esta historia, nos enteramos que Nicole Neumann había hablado con Yanina Latorre y que le había contado muchas intimidades en cuanto a la relación que tiene con su exmarido y su nueva novia. Además lanzó una polémica noticia relacionada con sus hijas, ya que indicó que hay una denuncia hecha en la justicia por maltrato. Ya que la top model sigue expresando que Micaela maltrata a sus hijas.

“Las chicas le cuentan que no está bueno el trato. Ella un día las mandó con un pote de vitamina C, pero Mica la tiró a la basura porque dijo que no servía para nada. Una vez la nena fue a pedirle unas fotocopias para el colegio porque al estar unos días y unos días, la chica va por Zoom, le dijo ‘esto pedile a tu mamá, yo no voy a gastar mis cartuchos en las fotocopias de tu colegio. Después las nenas vinieron depiladas, cosa que a Nicole le parece un horror” comentó Yanina hace unos días en LAM sobre esta charla con la modelo.