En las últimas horas, empezó a circular por todas las redes sociales un audio que involucra al secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales. En el mismo se lo puede escuchar a Walter Arévalo que quiere cobrar por sepelio que él hizo pasar por el sindicato. El gremialista se justifica diciendo que fue “un favor”. A pesar de que la otra persona le indica que no tiene el dinero, el titular del SOEM insiste de manera agresiva.

En los últimos días, el nombre de Walter Arévalo tomó relevancia por el conflicto que mantiene el SOEM con la municipalidad de la Capital. El gremio está de paro desde el pasado viernes, y realizó múltiples marchas en la ciudad. En las mismas, los manifestantes cortaron varias calles y provocaron el enojo del municipio. Por esta razón, la intendencia capitalina decidió iniciar una demanda legal contra el secretario general.

Walter Arévalo se presentó a declarar el pasado viernes, pero solo fue a hacer presencia, ya que no dijo ninguna palabra ante las autoridades de la Justicia. Por esta razón, el fiscal del caso decidió imputarlo. En medio de este conflicto que mantiene el SOEM con la municipalidad, al secretario gremial le surgió otra polémica. En las últimas horas empezó a circular un audio que lo complica.

En el mismo se puede escuchar la voz de Arévalo que le reclama a una mujer por el costo de un sepelio. El titular del SOEM afirma que falsificó documentos para hacer pasar a la persona como un afiliado del gremio, pero que en realidad no lo era. Asegura que él es responsable y que le debe rendir cuentas al sindicato. A pesar de que la mujer le explica que no tiene el dinero para pagarle el servicio, el hombre insiste de manera agresiva.

“El sindicato tiene que facturar, porque ese es un servicio para los afiliados. Yo me tomé atribuciones por vos. Te di algo que no te correspondía porque pensé que lo ibas a pagar y así yo podía justificar todo. No me importa de donde vas a sacar la plata, pero yo quiero que pagues lo que tenés que abonar. El muerto era tuyo no mío”, expresó Arévalo. Este es un ejemplo claro de los malos manejos que hacen los sindicalistas cuando toman el poder.