Hace unos días, el actor Pablo Echarri reveló que estaba averiguando para ponerse el chip sexual, esto debido a la recomendación de el ex arquero de la Selección Argentina, Sergio Goycochea. Respecto a este tema hablaron en el programa que conduce Pampita, que se emite por Net Tv y su panelista Gabriel Oliveri se sintió muy intrigado por saber si Carolina y el resto del equipo utilizaban este dispositivo o si sus parejas había considera esta opción.

“¿Vos Caro ya tenés o nada?” le consultó Oliveri. “Todavía no. Yo creo que me quedan 15 añitos más, voy a estar bien. Después me pongo lo que me tenga que poner” se sinceró Pampita. “Y si Rober se pone…” alcanzó a decir el panelista, ya que fue interrumpido por la conductora que aseguró que su marido no necesita nada. “Pero supongamos que se pone y no te cuenta que se pone…” manifestó Gabriel.

No, ¿por qué me va molestar si se lo pone? Al contrario! Beneficio para todos! ¿o no? Cuando pase te cuento. Por ahora no” dijo la modelo entre risas. En ese momento Oliveri intentó indagar un poco más respecto al tema y sus compañeros le recordaron que ahora el programa tiene horario nuevo, por lo cual era muy temprano para seguir subiendo un poco el tono de la conversación ya que a las cinco de la tarde hay muchos niños en sus casas.

Los famosos pioneros en probar este método fueron Carmen Barbieri, Catherine Fulop, Sergio Goycochea y ahora también Pablo Echarri. En el interior de este material biológico hay una forma sintetizada de la hormona testosterona. Tiene el tamaño de una pequeña cápsula y a través de anestesia local se introduce dentro del tejido de grasa de la piel, preferentemente en la cadera, cintura, nalga o panza.

La testosterona ayuda a mantener la energía, entusiasmo, fuerza muscular, volumen muscular y el deseo sexual. Este implante dura aproximadamente entre cuatro y seis meses con resultados inmediatos. El marido de Nancy Duplaá contó que el consejo se lo dio el ex arquero cuando se lo cruzó en un casamiento y confesó que estaba haciendo las averiguaciones para ponerse el chip ya que después del paso de los años la líbido baja.