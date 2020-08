Diego Maradona se reencontró con el menor de sus hijos, Dieguito Fernando, el niño que tiene junto a Verónica Ojeda, fruto de una relación de más de 8 años. Este encuentro es el segundo del año, luego de vario tiempo sin poder verse. Según manifestó Verónica en algunas entrevistas, estos encuentros no lograban llevarse a cabo debido a que el entorno del astro del fútbol no lo permitía.

Incluso hubo una gran polémica luego del día del padre, ya que Ojeda manifestó que previo a este día, ella, Diego Maradona y Dieguito Fernando se encontraron y pasaron el día juntos y en esta cita habrían acordado que el niño podría visitarlo el domingo del día del padre. Pero al momento de llegar al country donde vivía el entrenador de Gimnasia y Esgrima de La Plata, la seguridad del barrio no le permitió entrar porque no había autorización por parte del entorno del futbolista.

Según contaron los allegados al Diez, esto era mentira ni siquiera habría existido ese primer encuentro. Estas declaraciones hicieron enojar mucho a Verónica que hizo su descargo en aquel momento en el programa que conduce Jorge Rial. A raíz de esta polémica, a los pocos días, Jana Maradona una de las hijas de D10S, Diego Armando y Dieguito Fernando disfrutaron de un sábado completo para ellos. Desde la cuenta oficial de Instagram de Diego compartieron una foto de este momento especial.

Este fin de semana, la leyenda del fútbol argentino, volvió a subir contenido a sus redes, medio por el cual mantiene contacto con sus “maradonianos” y filmó un video sentado en el sillón de su casa, de la mano de su hijo, contando sobre una colecta para recaudar alimentos, indumentaria y artículos de limpieza que serán entregados a un comedor de Villa Fiorito, el lugar que lo vió crecer y donde comenzó a jugar atrás de una pelota.

“Hola soy Diego Maradona y nunca me olvidé de Fiorito. Uno no puede olvidarse de sus orígenes. Este jueves llega a Fiorito una de las camisetas autografiadas, con la que pudimos juntar un montón de alimentos y barbijos para mi barrio. Siempre que pasan estas catástrofes lamentablemente tenemos que pagar los que nunca tuvimos ni tenemos. Por culpa de uno que no sabe leer y de uno que es un tránsfuga, un ladrón. Chau Fiorito” manifestó el Diez en la filmación. Si bien el contenido del mismo no tiene mucho que ver con la presencia del niño, podemos saber que se trata de una campaña actual, por lo cual es claro que el pequeño se encontraba junto a él. Esto generó un poco de revuelo ya que aún continuamos en cuarentena.