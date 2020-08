Al parecer el Coronavirus no es lo único que te mata si no usas tapabocas. En Australia también te pueden lastimar los individuos encargados de preservar la seguridad en las ciudades. Y así ocurrió hace unos días en el suburbio de Collingwood, en Melbourne. Dos policías asfixiaron a una joven por no utilizar la mascarilla contra el Covid-19, y un testigo logró registrar la violenta situación con la cámara de su celular.

Hay muchas personas que se niegan a utilizar el tapabocas, y muchas otras que se lo olvidan en sus casas por ser una costumbre nueva. Sin embargo, en ninguna de las dos opciones es viable golpear a un transeúnte. En este acontecimiento, la víctima fue una mujer de 21 años que caminaba por las calles de Melbourne sin la máscara de seguridad. Según confirmaron algunos testigos, la joven se negó a dar su nombre y dirección, por lo que esto habría provocado la reacción del oficial.

En el video que grabó uno de los presentes, es posible observar al policía tomando a la mujer por el cuello y empujándola contra la pared. Asimismo, la joven intentaba sostener el chaleco del oficial, al mismo tiempo que pateó a la oficial acompañante en el estómago, y gritaba: “¡Me está asfixiando!”. El agente de seguridad le pidió a la mujer que lo suelte, y luego la guió hacia el suelo mientras esperaba a que más policías lleguen a la escena.

El espectador que filmó el hecho, intento hacer que el oficial libere a la joven ya que la estaba lastimando, pero no lo logró. Más tarde, la policía del lugar confirmó que el arresto fue remitido a la Unidad de Comando de Normas Profesionales de la agencia para su revisión. A su vez, la oficial mujer debió ser llevaba al hospital para observación, y la joven arrestada fue acusada de resistirse y agredir a la policía.

Más tarde se descubrió que la transeúnte que sufrió las agresiones poseía una exención médica para no usar el tapabocas. Sin embargo, la policía señaló en una declaración que ella no declaró eso en ese momento. Es importante destacar que en Melbourne vivió su peor día el pasado lunes, con 19 decesos por Covid-19, y 322 casos nuevos. La ciudad tiene en total 15.251 contagios, mientras que en todo Australia hay 21.713.