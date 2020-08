Hace algunos años atrás, Gianinna Maradona y Karina La Princesita solían tener una buena relación. Pero, esta llegó a su fin de manera repentina. Si bien algunos decían que esto tenía que ver con el noviazgo de la cantante tropical con el papá del hijo de Gianinna, Sergio “Kun” Agüero. Sin embargo algunos adjudican que se debe más bien a los rumores que surgieron hace algunos años, donde se hablaba de que Karina había salido con Diego Maradona. En una charla con LAM, la jurado del Cantando contó porqué decidió no nombrar a Gianinna Maradona.

“A mí lo que me molesta es que en ese momento se afirmó algo, y después eso queda ahí, dando vueltas. La gente tal vez se olvida, pero yo no, eso queda” comenzó diciendo la cantante a Ángel de Brito. Luego, contó sobre la fiesta en la que conoció a Diego Maradona. Me acuerdo que me llamó Claudia, después hablé con una tal Cecilia. Yo no manejaba los shows, pero desde la oficina de representación me dijeron que querían hablar conmigo, y bueno, como eran ellos, los atendí y terminé hablando con…bueno, con la hija de Claudia…” prosiguió el relato.

“¿Gianinna?” le consultó Ángel. “Si, ella. Por respeto no la nombro porque después dicen que una se cuelga, y la verdad que me da lo mismo” contó Karina. “Mirá, queremos que cantes, viene Diego, a él le encanta tu música, está enamorado de vos’, eso lo entendí como que estaba enamorado de mi música” especificó La Princesita. Además contó que decidió no cobrar por su presentación ya que consideraba que era algo muy importante.

“No quise cobrar porque para mí era Tinelli, Susana, Maradona, era como un regalo para mí. También me pasó con Messi, que no cobré, pero porque yo no quise. Fue todo muy normal, hice una canción para los enamorados, no tenía idea si estaba con Claudia o no, quise ser respetuosa. Él se comportó muy bien, nada que decir. No me tiró los perros. Fue muy correcto en su trato” manifestó. Tratando de entender de donde venía el conflicto, el conductor del Trece le consultó si alguna vez había tenido algun cruce con Gianinna Maradona, y la cantante tropical manifestó que no.

“Yo siempre fui muy respetuosa de los dolores de los demás. Jamás me vieron subiendo una foto para provocar, nada. Es más, quedé durante muchos años como agrandada y creída por tratar de mantener un perfil bajo. Yo no hablaba, no quería líos con nadie. Vi que son personas que están muy expuestas y tuve respeto para quien era mi pareja en ese momento y para ellos también” cerró diciendo la jurado del Cantando 2020.