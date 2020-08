Durante la temporada de calor, en Argentina se realizan muchas campañas para prevenir el Dengue, ya sea usando repelente o evitando dejar agua estancada. Cada verano es peor y mayor la cantidad de infectados, y quienes lo padecieron cuentan que los síntomas son terribles. Asimismo, la preocupación se acrecienta. ¿Qué harían si les aparecen tornados llenos de mosquitos en el aire? Los habitantes de Rusia lo pueden contestar.

Los pueblos ubicados en la costa este de la península de Kamchatka, en el Extremo Oriente ruso, experimentaron una invasión de millones de mosquitos, que se arremolinan en “tornados”. Para algunas localidades es normal ver una gran cantidad de insectos durante el verano, pero cada vez son más. Esto se debe en parte al calentamiento global, el cual provoca que la temporada sea cada vez más calurosa y por ende, aparece un número mayor mosquitos.

“Siempre hemos tenido un gran número de mosquitos aquí en el verano, y siempre los tendremos, pero este año son muchos. Se meten en cualquier agujero, incluso si hay redes en las ventanas, se las arreglan para pasar”, detalló Maria Zubkova, una residente de Ust-Kamchatsk. Según relatan los habitantes, quedarse dentro de sus hogares es peligroso puesto a que los insectos logran ingresar, y salir afuera es peor.

A su vez, caminar o conducir a través de uno de estos tornados de mosquitos no es una buena idea, ya que las personas terminan repletas de insectos desde la cabeza hasta los pies. Sin embargo, los expertos aseguran que no hay que temerle a las picaduras de estos bichos, debido a que los mosquitos machos no pican. No obstante, hay que preocuparse de sacarlos porque pueden ser muy pegajosos. A pesar de ello, muchos residentes manifiestan que los insectos son agresivos y logran picar a través de las ropas.

Por último, los estudiosos afirman que los tornados son parte del ritual de apareamiento de los mosquitos, donde cientos de miles de mosquitos pululan alrededor de una o más hembras intentando asegurarse un lugar cerca de ellas. Kamchatka es el hogar de más de 100 especies de mosquitos y hasta ahora los entomólogos no han determinado cuáles son los más activos este año. En consecuencia, asumen que hay tanto especies chupasangre como mosquitos inofensivos en estos tornados gigantes.