Cada padre hace uso de su conocimiento y creatividad para mantener a sus hijos entretenidos. Algunos poseen mayor imaginación, y otros menos. Sin embargo, en este caso se presentó un londinense muy particular. El mismo, vuelve realidad los dibujos de animales de su hijo gracias al Photoshop, y el resultado es divertido y, a su vez, tenebroso. Su nombre es Tom Curtis y maneja una cuenta de Instagram llamada “Things I have drawn” (cosas que he dibujado).

El propósito de Curtis es mostrar cómo serían las ilustraciones de los niños si se convirtieran en realidad. Tom tiene dos hijos, Dom de 11 años y Al de 8. No obstante, no sólo photoshopea los dibujos de ellos, sino también los de otros chicos. En el Instagram, el padre realiza publicaciones como si fueran sus hijos quienes en realidad publican. Por ejemplo en el primer posteo que tuvo la página escribió: “Voy a comenzar con un dibujo de mi gato. Usted puede estar sorprendido pero se ve así realmente”.

El londinense explicó al medio PopSugar: “El tiempo que tardo en crear las imágenes depende de muchas cosas. El sujeto, demoro menos con animales que con vehículos; la textura, la piel lisa es fácil, pero las escamas de reptil se tarda mucho en hacerlas bien, y el pelaje es algo intermedio. Cuanto más detalles tiene más tiempo lleva. Normalmente, creo demoro aproximadamente 10 horas por imagen”.

La idea surgió cuando Tom vio a Dom dibujando un animal raro. Como casi todos los niños, su hijo dibujó los ojos y la boca en el mismo lado de la cabeza del animal. “Se me cruzó por la cabeza que quizá los adultos no miramos el mundo correctamente y los niños podrían tener razón. Así que decidí abrir Photoshop y reimaginar animales, caras, vehículos y objetos como los dibujan los niños”, aseguró. Tras 5 años photoshopeando las ilustraciones de sus hijos, Curtis tiene más de 780 mil seguidores en Instagram.

Tom reveló que al principio le decía a sus hijos que esos animales que dibujaban existían, pero que era muy difícil encontrarlos y fotografiarlos. Sin embargo, un día los niños dejaron de creerle, y así comenzó con este proyecto. Asimismo, quienes quieran pueden enviarle sus ilustraciones al Instagram “Thing I have drawn”, y él las photoshopeará para que parezcan reales. “Hace poco tuvimos un pico de seguidores y nos mandaban más de 50 dibujos a la semana, pero ahora se ha calmado la cosa y solo llegan unos pocos al día”, detalló.