El concejal Agustín Brizuela, representante de Juntos por el Cambio, habló en Catamarca FM 95.5, a través del programa “Estilo K”. Al momento, el concejal comentó sobre el episodio de festejo de su cumpleaños: “Antes que concejal soy un ser humano“. Al funcionario de Andalgalá, la fiscal Soledad Rodríguez inició una investigación de oficio para determinar si el edil incumplió con el decreto nacional que prohíbe este tipo de encuentros hasta el 16 de agosto.

En las declaraciones Brizuela detalla que su cumpleaños fue el 5 de agosto y tuvo un festejo sorpresa con amigos en una finca en el distrito de Mayo. El concejal además señala que ese día estuvo almorzando con dos personas que trabajan en su casa y junto a sus familiares. “Llegaron mis amigos con asado como siempre para festejar en el marco del respeto”, a esto añadió que no eran más de 10 personas.

Entre sus especificaciones sobre lo sucedido el opositor comentó: “Lamentablemente tenemos un grupo de amigos en el que uno confía porque nos juntamos todos los fines de semana”. En la entrevista dijo que se viralizó el video sin mala intención, un audiovisual que mostraba la reunión y que había quedado supuestamente entre el grupo de “confianza”.

La noticia llegó a nivel nacional, la polémica es que Andalgalá continúa en fase 5 porque no adhirió a la normativa del Gobierno de la Nación a la cual acompaña el gobernador Raúl Jalil. “Acá la cuestión se está tornando totalmente apolítico, uno está en el ojo de la tormenta por ser concejal. Pero el que me conoce a mí, cómo es mi naturaleza, quién me quita mi alegría, mi felicidad. Ahora veo en los medios nacionales que aparte de todo soy un ser humano que como, que pienso, que tengo tristezas, alegrías, altos y bajos”, afirmó penoso.

El concejal de Andalgalá recordó su respeto a las personas que lo apoyaron para estar en el lugar que ocupa. Asimismo, agradeció a la gente que le dio fuerzas ante esta situación. Brizuela puso de ejemplo una fiesta del último fin de semana en donde participaban cien personas, comparando las acciones de poca prevención ante la pandemia por coronavirus. Remata que todo el peso le cae solo por ser concejal y por esto “debería tener un poquito más de cuidado”.