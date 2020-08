Anoche, Esmeralda Mitre realizó su segunda presentación en la pista del Cantando 2020. La actriz volvió a apostar con un tema en inglés y nuevamente volvió a ser muy criticada por el jurado del show. Recordemos que en su primera presentación tampoco había conseguido la aprobación de los cuatro expertos del programa y quedó sentenciada. Las redes sociales fueron el centro de los memes sobre el espectáculo que brindó y, muy dura, Yanina Latorre criticó por Twitter a Esmeralda Mitre.

Sin dudas la panelista de Los Ángeles de la Mañana es muy frontal a la hora de las críticas y la catarata de tweets no tardaron en llegar, causando gran revuelo entre los usuarios de la red del pajaríto, que todas las noches se suman a prender la pantalla y ver el programa de canal Trece. “¿Qué es esto? compadezco al cantante de Esmeralda”, “Amo la cara de espanto de Moria Casán”, “Esmeralda ya empieza a romper las pelo…”, “Cómo reventar un tema en dos minutos: Esmeralda en el Cantando” fueron algunos de los mensajes que compartió Yanina Latorre.

Varios de los usuarios de las redes se sumaron a los comentarios de la periodista y otros defendieron a Mitre. El tema elegido por la hija de Bartolomé fue: “Don’t Dream It’s Over ” de Crowed House, un clásico tema de los 80, del cual Miley Cyrus hizo un cover que causó sensación en el mundo de la música. En su actuación, Esmeralda y su compañero dejaron todo en la pista con una gran puesta, vestuario que la misma Esmeralda aportó para el show y hasta desplegó sus dotes actorales.

A pesar de todo esto, al jurado no le alcanzó lo que vió para puntuarla con una nota alta. “Lo importante no es llorar en el escenario. Lo importante es emocionar. Y además, no entiendo como podés llorar, llorar, y salir cantando” le dijo Nacha Guevara en su devolución. “¿Vos sos actriz, no? Perdón, que yo no conozco, te pido disculpas…Sé que cantás, te vi en el Bailando, todo. Quería saber si el llanto fue acting o real” comenzó diciendo Karina La Princesita y sin dudas este comentario no le causó gracia a la participante.

“En un momento creí que te ibas a poner a llorar. Me parece que más grave que desafinar es no darse cuenta de que uno desafinó. No estuvo lindo” cerró diciendo la cantante tropical en su turno. Cuando llegó el turno de Pepito Cibrián, el director puso incapié en la puesta sobre el escenario y también se manifestó en desacuerdo. Finalmente llegó el turno de Moria Casán que dijo: “No me gustó, no creí nada. Un horror como desafinaste al comienzo. Se vio una puesta no puesta. No te creí el llanto para nada” durante la performance de Esmeralda las caras de la one era de total asombro, incluso la llevaron a protagonizar varios memes en las redes debido a la gracia de las mismas.